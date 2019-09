【KTSF 郭柟報導】

有報告指,全國80後至90後”千禧世代”出生的年青民眾,每人平均肩負著27,900元個人債項。

年約40至54歲,俗稱X世代的人,肩負的債項最多,每人平均36,000元,至於00後出生的Z世代,每人平均14,700元。

研究在全國訪問了2,000名18歲或以上成年人花費金錢的習慣,佔3分之1人指出,每月的收入幾乎都花費去還債。

4分之1的千禧世代民眾指出,信用卡數是他們主要債項,對於00後來講則是學費貸款,而X世代等民眾則認為是房債。

