香港警方嚴厲譴責有人造謠 會追究到底（視頻）

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香港警方嚴厲譴責有人造謠，指警察殺害、強姦示威者，又將近期自殺案與831太子站事件扯上關係。警方指造謠者居心叵測，想污衊警隊，已動搖市民對警隊信心，警方會追究到底。

香港政府與警方多次澄清太子站沒有人死亡，亦沒有性侵過被捕人士，但社交媒體仍充斥流言，警方在記者會上闢謠。

最新一宗是流傳將軍澳浮屍與831太子站事件有關，警方指初步證實很有可能是自殺。

是否因為警方在太子站劃的封鎖區太大？令傳媒拍攝不到當時警方執法情況，令市民有擔憂？

警方又公布反修例風波至今，共有1,474人被捕，當中207人被落案起訴，79人被控暴動，40人被控非法集結。

而721元朗事件，警方再拘捕多一名男子，涉嫌參與暴動。據了解他姓黃，報稱無業，是在落馬洲離港時被捕，令721被捕人數增至33人。

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