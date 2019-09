香港警方嚴厲譴責有人造謠 會追究到底（視頻）

【i-CABLE】

香港警方嚴厲譴責有人造謠,指警察殺害、強姦示威者,又將近期自殺案與831太子站事件扯上關係。警方指造謠者居心叵測,想污衊警隊,已動搖市民對警隊信心,警方會追究到底。

香港政府與警方多次澄清太子站沒有人死亡,亦沒有性侵過被捕人士,但社交媒體仍充斥流言,警方在記者會上闢謠。

最新一宗是流傳將軍澳浮屍與831太子站事件有關,警方指初步證實很有可能是自殺。

是否因為警方在太子站劃的封鎖區太大?令傳媒拍攝不到當時警方執法情況,令市民有擔憂?

警方又公布反修例風波至今,共有1,474人被捕,當中207人被落案起訴,79人被控暴動,40人被控非法集結。

而721元朗事件,警方再拘捕多一名男子,涉嫌參與暴動。據了解他姓黃,報稱無業,是在落馬洲離港時被捕,令721被捕人數增至33人。

