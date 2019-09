全美中位薪資最高公司多在灣區 哪些公司榜上有名（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

全美國中位薪資最高的公司大多數是在灣區,哪些公司榜上有名?

為了吸引人才,許多公司除了重金聘請之外,還提供許多福利與待遇。

根據就業網站Glassdoor從2018年7月到今年6月的一年統計,科技、咨詢和金融公司付的薪水最高。

排頭十位的公司付給職員的中位薪水超過148,000元,榜首是電腦保安公司Palo Alto Networks,中位薪水是170,929元,比灣區的73,128元高出大約一倍。

十大公司中排第二的是總部設在Santa Clara的電腦遊戲公司Nvidia,中位薪水是170,068元。

第三是總部設在舊金山的社交媒體公司Twitter,中位薪水是162,852元。

第四是總部設在Foster City的生物科技公司Gilead,中位薪水是162,210元。

第五是總部設在Mountain View的科技公司Google,中位薪水是$61,254元。

第六到第十的公司分別是軟件公司VMware、社交媒體公司LinkedIn、與Facebook、科技公司Salesforce和微軟。

