全美中位薪資最高公司多在灣區 哪些公司榜上有名（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
全美國中位薪資最高的公司大多數是在灣區，哪些公司榜上有名？
為了吸引人才，許多公司除了重金聘請之外，還提供許多福利與待遇。
根據就業網站Glassdoor從2018年7月到今年6月的一年統計，科技、咨詢和金融公司付的薪水最高。
排頭十位的公司付給職員的中位薪水超過148,000元，榜首是電腦保安公司Palo Alto Networks，中位薪水是170,929元，比灣區的73,128元高出大約一倍。
十大公司中排第二的是總部設在Santa Clara的電腦遊戲公司Nvidia，中位薪水是170,068元。
第三是總部設在舊金山的社交媒體公司Twitter，中位薪水是162,852元。
第四是總部設在Foster City的生物科技公司Gilead，中位薪水是162,210元。
第五是總部設在Mountain View的科技公司Google，中位薪水是$61,254元。
第六到第十的公司分別是軟件公司VMware、社交媒體公司LinkedIn、與Facebook、科技公司Salesforce和微軟。
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