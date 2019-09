【KTSF】

社交媒體Facebook一名僱員,據報週四早上在Facebook位於Menlo Park的一幢辦公大樓的4樓躍下,傷重不治。

Menlo Park警方是於早上11時半接報,指有一名成年男子在Jefferson Drive 100號路段一幢辦公大樓的4樓跳下,警員及消防員到場後,發現傷者失去知覺,立即施行急救,但傷者最後返魂乏術,當場死亡。

警方進行初步調查後,並未發現案件有可疑,估計事主是自殺,當局尚未公布死者的身分。

