山火帶來空氣污染 專家指戴N95口罩或有反效果（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去兩年的秋天，因為北加州山火的關係，濃煙籠罩整個灣區多日，影響區內的空氣質素，亦殺居民一個措手不及，灣區多個部門於是合作，整理出一套應急的措施，原來連大家經常使用的N95口罩都未必有用。

前年的北灣山火和去年的Butte縣Camp山火，令灣區好幾個星期都灰濛濛一片，有幾天的空氣指數更加創下有紀錄以來的最差，不想吸入有害氣體，民眾第一時間爭相搶購N95口罩，令這些口罩一度供不應求。

不過，舊金山衛生局指出，空氣中的有害物質，直徑比起一條頭髮更要細小得多，因此要有效阻隔這些物質，口罩必須要非常緊貼面部，因此對有哮喘或呼吸系統疾病等的人，戴口罩可能有反效果。

舊金山衛生局Jan Gurley醫生說：”當你戴一個這麼緊的口罩，確能過濾微粒，但也大大增加了心血管及呼吸系統的運作，問題是，這可能造成反效果，反而傷害到我們最想保護的那群人。”

專家指出，N95口罩其實是專業醫療用具，醫護人員及救護員要經過長達一小時的測試，才找到最適合自己面型的口罩，一般市民並不會接觸到這個測試，因此戴口罩時如果感到不適，就不要戴。

此外，在市面上其實沒有一款專門為兒童而設的N95口罩，因此，專家指不論成人或兒童，最有效的保護措施就是不要外出，留在家中。

Gurley醫生說：”最好的空氣是在室內，我們鼓勵民眾留在室內，就算室內的空氣看似不太好，但有研究顯示，室內的空氣一般比室外的至少清潔三成。:

灣區空氣質素管理局表示，過去幾年發現，當空氣質素欠佳時，各個縣市都會教導民眾如何保護自己，但是每個政府公布的資料都不一樣，因此決定與舊金山及Santa Clara縣政府合作，整理出一套一致的資料。

局方指，山火隨時都有可能再發生，呼籲民眾要提前準備，例如在空調或暖爐上安裝一個叫Merv 13的過濾網，或者購買一部空器淨化器。

灣區空氣質素管理局發言人Lisa Fasano說：”你若有能力便買一部空器淨化器，小小一部，放在屋內其中一間房，這樣你房子裏便會有潔淨的空氣，可以的話，就封好門窗，確保外面有害的空氣不能進來。”

專家提醒，空氣差與天氣炎熱，可能會同時發生，而民眾必須先解決熱的問題，因為空氣差會影響健康，但不會即時導致生命危險，反而太熱 人體會中暑，不及時處理很容易死亡。

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