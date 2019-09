山火帶來空氣污染 專家指戴N95口罩或有反效果（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去兩年的秋天,因為北加州山火的關係,濃煙籠罩整個灣區多日,影響區內的空氣質素,亦殺居民一個措手不及,灣區多個部門於是合作,整理出一套應急的措施,原來連大家經常使用的N95口罩都未必有用。

前年的北灣山火和去年的Butte縣Camp山火,令灣區好幾個星期都灰濛濛一片,有幾天的空氣指數更加創下有紀錄以來的最差,不想吸入有害氣體,民眾第一時間爭相搶購N95口罩,令這些口罩一度供不應求。

不過,舊金山衛生局指出,空氣中的有害物質,直徑比起一條頭髮更要細小得多,因此要有效阻隔這些物質,口罩必須要非常緊貼面部,因此對有哮喘或呼吸系統疾病等的人,戴口罩可能有反效果。

舊金山衛生局Jan Gurley醫生說:”當你戴一個這麼緊的口罩,確能過濾微粒,但也大大增加了心血管及呼吸系統的運作,問題是,這可能造成反效果,反而傷害到我們最想保護的那群人。”

專家指出,N95口罩其實是專業醫療用具,醫護人員及救護員要經過長達一小時的測試,才找到最適合自己面型的口罩,一般市民並不會接觸到這個測試,因此戴口罩時如果感到不適,就不要戴。

此外,在市面上其實沒有一款專門為兒童而設的N95口罩,因此,專家指不論成人或兒童,最有效的保護措施就是不要外出,留在家中。

Gurley醫生說:”最好的空氣是在室內,我們鼓勵民眾留在室內,就算室內的空氣看似不太好,但有研究顯示,室內的空氣一般比室外的至少清潔三成。:

灣區空氣質素管理局表示,過去幾年發現,當空氣質素欠佳時,各個縣市都會教導民眾如何保護自己,但是每個政府公布的資料都不一樣,因此決定與舊金山及Santa Clara縣政府合作,整理出一套一致的資料。

局方指,山火隨時都有可能再發生,呼籲民眾要提前準備,例如在空調或暖爐上安裝一個叫Merv 13的過濾網,或者購買一部空器淨化器。

灣區空氣質素管理局發言人Lisa Fasano說:”你若有能力便買一部空器淨化器,小小一部,放在屋內其中一間房,這樣你房子裏便會有潔淨的空氣,可以的話,就封好門窗,確保外面有害的空氣不能進來。”

專家提醒,空氣差與天氣炎熱,可能會同時發生,而民眾必須先解決熱的問題,因為空氣差會影響健康,但不會即時導致生命危險,反而太熱 人體會中暑,不及時處理很容易死亡。

