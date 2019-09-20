舊金山市立大學據報擬為管理層大幅加薪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學過去幾年曾面臨財赤，到本學年，終於錄得收支平衡，不過近日有報導指，教職員及學生發現，校方想幫管理層大幅加薪，其中有行政人員及學院院長加薪幅度達一倍，市立大學校董會週四召開特別會議討論這個問題。

週四早上舉行的特別會議，由校董會唯一的華裔代表李康儀提議召開，她建議委託第三方進行一個獨立的分析，看看這個加薪幅度是否合理，評估校方究竟有沒有足夠的錢加薪。

舊金山市立大學校董李康儀（Ivy Lee）說：”當你提及類似加薪的事，你需要告知公眾，處理的手法必須讓大家有信心，提供的訊息要準確，不能夠偷偷地進行。”

多名反對大幅加薪的教職員及工會代表出席會議，他們表示，校方從來沒有公布管理層加薪的消息，是有職員無意間在一個管理層工資的網站上發現。

其中一個新入職的學系院長，建議年薪由原來的近11萬加至近21萬，而一個初入職的副校長，更加薪達一倍，至年薪約25萬。

工會代表指出，校方提出加薪的同時，亦削減了很多學生服務，例如是學業輔導及圖書館服務等，而在今年下半年，校方已經取消了100堂課。

AFT 2121工會主席Jennifer Worley說：”我們認為校方應該以課室、輔導服務及學生需要為優先，而不是為本來已高薪的職員大幅加薪。”

市立大學的行政部及校長先後就大幅加薪護航，行政部發聲明指，教職員通常有加班費，但行政人員經常加班，則沒有額外補貼，在2019至2020年度的預算中，所有教職員的薪金都有增加，但唯獨行政人員的就比前一年減少200萬。

市立大學校長後來再發聲明承認，這個加薪建議透明度不足，他應該先向公眾交代，不過他強調，加薪是為了留住及吸引更多人才加入市立大學。

校長更公開另一個加薪幅度表，顯示加幅並無工會講的那麼多，而他自己的年薪減少約3萬至333,000元，不過工會就反駁，33萬的年薪只是校長的底薪，並未有加上其他補助及津貼。

這項加薪的建議原定會在9月26日的校董會上投票，李康儀表明，現階段她不主張表決，亦不會支持。

李康儀說：”我不支持在有限資料的情況下表決，除非我們有獨立分析的報告，這是底線。”

市立大學的教師及學生本來打算會議後在校外舉行示威，不過最終取消，他們改到下星期三在Ocean校舍集會，抗議校方削減部分課堂。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。