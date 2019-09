舊金山市立大學據報擬為管理層大幅加薪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學過去幾年曾面臨財赤,到本學年,終於錄得收支平衡,不過近日有報導指,教職員及學生發現,校方想幫管理層大幅加薪,其中有行政人員及學院院長加薪幅度達一倍,市立大學校董會週四召開特別會議討論這個問題。

週四早上舉行的特別會議,由校董會唯一的華裔代表李康儀提議召開,她建議委託第三方進行一個獨立的分析,看看這個加薪幅度是否合理,評估校方究竟有沒有足夠的錢加薪。

舊金山市立大學校董李康儀(Ivy Lee)說:”當你提及類似加薪的事,你需要告知公眾,處理的手法必須讓大家有信心,提供的訊息要準確,不能夠偷偷地進行。”

多名反對大幅加薪的教職員及工會代表出席會議,他們表示,校方從來沒有公布管理層加薪的消息,是有職員無意間在一個管理層工資的網站上發現。

其中一個新入職的學系院長,建議年薪由原來的近11萬加至近21萬,而一個初入職的副校長,更加薪達一倍,至年薪約25萬。

工會代表指出,校方提出加薪的同時,亦削減了很多學生服務,例如是學業輔導及圖書館服務等,而在今年下半年,校方已經取消了100堂課。

AFT 2121工會主席Jennifer Worley說:”我們認為校方應該以課室、輔導服務及學生需要為優先,而不是為本來已高薪的職員大幅加薪。”

市立大學的行政部及校長先後就大幅加薪護航,行政部發聲明指,教職員通常有加班費,但行政人員經常加班,則沒有額外補貼,在2019至2020年度的預算中,所有教職員的薪金都有增加,但唯獨行政人員的就比前一年減少200萬。

市立大學校長後來再發聲明承認,這個加薪建議透明度不足,他應該先向公眾交代,不過他強調,加薪是為了留住及吸引更多人才加入市立大學。

校長更公開另一個加薪幅度表,顯示加幅並無工會講的那麼多,而他自己的年薪減少約3萬至333,000元,不過工會就反駁,33萬的年薪只是校長的底薪,並未有加上其他補助及津貼。

這項加薪的建議原定會在9月26日的校董會上投票,李康儀表明,現階段她不主張表決,亦不會支持。

李康儀說:”我不支持在有限資料的情況下表決,除非我們有獨立分析的報告,這是底線。”

市立大學的教師及學生本來打算會議後在校外舉行示威,不過最終取消,他們改到下星期三在Ocean校舍集會,抗議校方削減部分課堂。

