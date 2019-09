專家警告流行疾病或奪8,000萬人命

【i-CABLE】

有監測機構發表報告,指全球未為可能出現大型流行疾病做好準備,一旦爆發,全球可能多達8,000萬人死亡。機構提出七項建議,認為各國及國際機構都要作好部署。

100年前一場全球爆發的大流感,導致5,000萬人死亡,時至今日,萬一再面對類似的大規模傳染病,有專家警告我們仍未做好應對準備,指全球面臨一個實在威脅,就是一旦有快速傳播的高度致命呼吸道病原體流行病爆發,可能奪去多達5,000至8,000萬人性命,引發恐慌並拖垮世界經濟 5% 。在缺乏乾淨水、基本衛生設施的地區,所受衝擊更嚴峻,可能因貧困加劇傳染病爆發。

警告來自題為《危機四伏的世界》 的報告,是全球防範工作監測委員會首份年報,委員會由世界銀行和世衛召集組成,以評估和倡導國際防範突發衛生事件。

報告指我們在出現嚴重威脅時加倍努力,但威脅減退便很快拋諸腦後,加上現代社會人口廣泛流動,應主動建立防範系統。

報告提出7項建議,包括敦促政治領袖承諾並投資防範工作,國際組織亦要在這方面以身作則,各國政府則須建立體系協調並定期演習,而無論是國家、多邊機構或捐助人,都必須對最壞情況有所準備,確保夠資金開發疫苗或藥物。

金融機構就要將防範工作納入經濟風險評估,及增加貧困地區的防範資金,又建議聯合國加強協調機制。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。