專家警告流行疾病或奪8,000萬人命

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有監測機構發表報告，指全球未為可能出現大型流行疾病做好準備，一旦爆發，全球可能多達8,000萬人死亡。機構提出七項建議，認為各國及國際機構都要作好部署。

100年前一場全球爆發的大流感，導致5,000萬人死亡，時至今日，萬一再面對類似的大規模傳染病，有專家警告我們仍未做好應對準備，指全球面臨一個實在威脅，就是一旦有快速傳播的高度致命呼吸道病原體流行病爆發，可能奪去多達5,000至8,000萬人性命，引發恐慌並拖垮世界經濟 5% 。在缺乏乾淨水、基本衛生設施的地區，所受衝擊更嚴峻，可能因貧困加劇傳染病爆發。

警告來自題為《危機四伏的世界》 的報告，是全球防範工作監測委員會首份年報，委員會由世界銀行和世衛召集組成，以評估和倡導國際防範突發衛生事件。

報告指我們在出現嚴重威脅時加倍努力，但威脅減退便很快拋諸腦後，加上現代社會人口廣泛流動，應主動建立防範系統。

報告提出7項建議，包括敦促政治領袖承諾並投資防範工作，國際組織亦要在這方面以身作則，各國政府則須建立體系協調並定期演習，而無論是國家、多邊機構或捐助人，都必須對最壞情況有所準備，確保夠資金開發疫苗或藥物。

金融機構就要將防範工作納入經濟風險評估，及增加貧困地區的防範資金，又建議聯合國加強協調機制。

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