越來越多華裔民眾使用電商購買生鮮雜貨（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計,美國人每年花費6,000億在生鮮雜貨上,但是只有3%是透過網上訂購,由於即時性的問題,電商交易上較少會看到生鮮雜貨的需求,不過這種情況最近開始出現轉變。

早上7點,位於Union City的這間大倉庫,員工正忙著分類、裝箱,待會這些貨要送出去,將新鮮的蔬果、人氣甜點、網紅小吃,送到訂戶的家門口,這就是最近十分火紅的華人網上超市Weee!。

Weee!共同創辦人劉民說:”我們在2014年,看見微信群在美國大量興起,在群裡做團購華人美食的活動,這個事情告訴我們,華人群體其實非常沒被服務好,所以大家會聚集在一起,找好吃的東西,這些非常地道有特色的華人美食,所以激發我們做這樣一個網站。”

Weee!起初也是從社區團購開始,最後打造自營平台,劉民和另外兩位創辦人都是上海交通大學畢業,有科技工程背景,團隊自行研發網站前後端、企業資源規劃、司機配送等多樣系統,將大數據運用在產品推薦、採購等環節,在物流及人力成本高的灣區,減少庫存時間。

劉民說:”我們是一家非常數據驅動的公司,因為我們幾個創始人都是工程師背景,所以我們用很多技術手段,來解決很多食品行業所面臨的問題,比如說產品的新鮮度,我們就用很多的數據算法,來保證我們訂貨的準確性,送貨的效率,我們自己開發送貨的軟件。”

根據IBISWorld市場研究,過去十年,以少數族裔為對象的超市,銷售上升超過20%,光是今年就有400億的市場,在灣區亞裔人口就佔了4分之1,不僅華人超市競爭激烈,就連美國主流超市也賣起亞洲食品。

看準現代人上網購物的消費模式,生鮮電商是一個不可忽視的大餅,Instacart、 Postmates、GrubMarket這些主流生鮮電商,都獲得許多投資,甚至考慮上市,這也是為什麼Weee!能夠獲得風險投資的融資。

劉民說:”我們已經向風險投資融資超過兩千萬美元,就服務華人的企業裡,屬於前無古人,後面可能會有來者,現在我們是美國融資額最高服務華人的企業。”

Weee!過去一年半來業績明顯的暴增,由於倉庫不斷的擴充,過去5年來已經換了5間倉庫。

Weee!目前有170名員工,有來自Whole Food、Sprouts,還有本地農場的供應商,以及來自亞洲的進口食品。

用戶如果昨天中午一點下單,今天配送,目前Weee!在灣區有6萬個用戶,最南送貨到Santa Cruz,最東送到Sacramento,一天大概送灣區兩千個家庭,除了灣區,西雅圖也有倉庫,以及7,000個忠實用戶。

劉民說:”只要我們能找到,對於這個人群來講,什麼產品是讓他們激動人心的,甚麼產品是他們覺得特別受歡迎,並且在線下,在其他渠道很難買到,並且是高質量的,如果我們能夠找到這種產品,任何人群都可以被我們攻克。”

