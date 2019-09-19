越來越多華裔民眾使用電商購買生鮮雜貨（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計，美國人每年花費6,000億在生鮮雜貨上，但是只有3%是透過網上訂購，由於即時性的問題，電商交易上較少會看到生鮮雜貨的需求，不過這種情況最近開始出現轉變。

早上7點，位於Union City的這間大倉庫，員工正忙著分類、裝箱，待會這些貨要送出去，將新鮮的蔬果、人氣甜點、網紅小吃，送到訂戶的家門口，這就是最近十分火紅的華人網上超市Weee!。

Weee!共同創辦人劉民說：”我們在2014年，看見微信群在美國大量興起，在群裡做團購華人美食的活動，這個事情告訴我們，華人群體其實非常沒被服務好，所以大家會聚集在一起，找好吃的東西，這些非常地道有特色的華人美食，所以激發我們做這樣一個網站。”

Weee!起初也是從社區團購開始，最後打造自營平台，劉民和另外兩位創辦人都是上海交通大學畢業，有科技工程背景，團隊自行研發網站前後端、企業資源規劃、司機配送等多樣系統，將大數據運用在產品推薦、採購等環節，在物流及人力成本高的灣區，減少庫存時間。

劉民說：”我們是一家非常數據驅動的公司，因為我們幾個創始人都是工程師背景，所以我們用很多技術手段，來解決很多食品行業所面臨的問題，比如說產品的新鮮度，我們就用很多的數據算法，來保證我們訂貨的準確性，送貨的效率，我們自己開發送貨的軟件。”

根據IBISWorld市場研究，過去十年，以少數族裔為對象的超市，銷售上升超過20%，光是今年就有400億的市場，在灣區亞裔人口就佔了4分之1，不僅華人超市競爭激烈，就連美國主流超市也賣起亞洲食品。

看準現代人上網購物的消費模式，生鮮電商是一個不可忽視的大餅，Instacart、 Postmates、GrubMarket這些主流生鮮電商，都獲得許多投資，甚至考慮上市，這也是為什麼Weee!能夠獲得風險投資的融資。

劉民說：”我們已經向風險投資融資超過兩千萬美元，就服務華人的企業裡，屬於前無古人，後面可能會有來者，現在我們是美國融資額最高服務華人的企業。”

Weee!過去一年半來業績明顯的暴增，由於倉庫不斷的擴充，過去5年來已經換了5間倉庫。

Weee!目前有170名員工，有來自Whole Food、Sprouts，還有本地農場的供應商，以及來自亞洲的進口食品。

用戶如果昨天中午一點下單，今天配送，目前Weee!在灣區有6萬個用戶，最南送貨到Santa Cruz，最東送到Sacramento，一天大概送灣區兩千個家庭，除了灣區，西雅圖也有倉庫，以及7,000個忠實用戶。

劉民說：”只要我們能找到，對於這個人群來講，什麼產品是讓他們激動人心的，甚麼產品是他們覺得特別受歡迎，並且在線下，在其他渠道很難買到，並且是高質量的，如果我們能夠找到這種產品，任何人群都可以被我們攻克。”

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