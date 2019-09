美軍承認三段不明飛行物體影片為真確

【i-CABLE】

美國軍方首次承認,三條自2017年起流傳,被指是美軍機師拍到不明飛行物體的影片是真確、沒有加工,並將拍到的情況歸類為「無法解釋的空中現象」。

一段美國政府早前解禁的片段,片中美軍機師看見的飛行物,飛行方向異常,之前傳媒已猜測是否遇上不明飛行物體。

直至最近,美國解密網站「黑色金庫」終於獲得軍方回覆,海軍發言人格拉德舍爾首次承認,解禁的三條影片真確,即是沒有加工。美國有線新聞網絡查證,亦確認這個說法。

三條影片,其中一條攝於2004年,兩條攝於2015年。根據雷達偵測,三條片中的不明飛行物體,以超音速在過萬米高空飛行,但沒有任何機翼或噴射引擎,當時的機師、以至事後的政府官員也未能確認這些飛行物體是甚麼。

不過美國海軍的官方字眼並非用不明飛行物體「UFO」,而是稱之為「無法解釋的空中現象」,簡稱「UAP」。

軍方發言人表示,「UAP」的介入威脅機師安全,他鼓勵機師如實通報,因為這才可以找出究竟「UAP」是何方神聖。

