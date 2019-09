杜魯多被揭曾塗臉扮阿拉丁惹種族歧視指責

【i-CABLE】

加拿大總理杜魯多,十多年前參與活動時扮演阿拉丁,將臉部塗成啡色,被指涉及種族歧視,他公開致歉,事件可能打擊他競逐連任的選情。

令杜魯多後悔的,是18年前拍攝的一張照片,他當時29歲,在溫哥華一間私校任教,在主題為阿拉伯傳說《一千零一夜》的周年晚會上,他把整張臉、頸和手都塗成深啡色,並包上頭巾、穿上長袍扮演阿拉丁。

《時代》雜誌週三披露這張登在學校年刊的照片,當日乘坐專機出席競逐連任活動的杜魯多隨即道歉。

杜魯多沒有正面回答會否引咎辭職,僅表示自己承擔責任,又指一直致力為國民創造機會,和打擊種族主義,而人總會犯錯,他承認中學表演亦曾妝扮成黑人唱歌。

事件曝光後,加拿大穆斯林組織及在野政黨均抨評杜魯多,這次爭議可能打擊47歲的杜魯多,為下月21日大選爭取連任和他領導的自由黨選情,民調指他面臨保守黨挑戰。

