【KTSF】

舊金山國際機場週三發出好消息,28L跑道修復工程提前完成,週四晚可以重開,在跑道工程期間,有數以千計的航班受影響。

舊金山國際機場的28L跑道在60年代建成,跑道下的主要表層因長期損耗,必須拆除重建,跑道長約兩千英尺,維修工程也包括更換照明和導水系統。

原本預計在9月27日完成的工程,經過9月7日關閉之後,就每天24小時的施工,而得以在週四晚9點重新啓用,其中的主要原因是,工程原本預計可能需要進行一些底層下的挖掘,但是發現泥土穩固,不需要挖掘,而可以直接鋪上新的表面層。

機場方面表示,直至所有跑道投入使用前,週三週四兩天的航班還是會受到影響,乘客可以向航空公司查詢。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。