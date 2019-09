【KTSF】

舊金山市議會週二一致通過法案,要求大型商業大廈需要開始轉用再生能源電能。

這項由市長布里德提出的法案,要求面積超過50萬平方呎的大型商廈,要在2022年之前全面使用再生能源電能,面積超過5萬平方呎的商業樓宇,要在2024年開始改用再生能源電能,到2030前,全面使用再生能源電能。

但與其他城市新建樓宇禁用天然氣的法例不同,舊金山這項法案只限商業樓宇,而且並沒有禁用天然氣。

