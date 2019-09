中央地鐵工程一再延誤 社區組織建議市府救華埠經濟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程上星期爆出再延期近兩年通車後,交通局週二在會議上透露,整項工程可能會超支約5,000萬,華埠社區組織提出多項建議,呼籲市府推行拯救華埠的經濟。

中央地鐵工程延期的消息,上星期意外爆出,不過舊金山交通局仍按計劃在週二的交通局董事會上報告最新的通車日期,局方預計明年6月29日會完工,然後需時約一年去試車,因此通車日期會是2021年夏季。

有董事局成員隨即詢問,有沒有可能提前完成試車,或者先開放已經完工的車站,交通局表示不可能,因為他們將列車的安全放在首位。

中央地鐵工程項目總監Nadeem Tair說:”提早通車不利大家,因事關安全,我們需要取得州府的認證,這些程序都需要時間,而我們的工程要說服州府,此外,州府根本不理會我們的時間表,州府只關心安全,如果不安全,他們提前一天都不願意。”

工程原本預算大約是16億元,董事局另一個關注點是,究竟工程額外需要多少錢?

舊金山交通局董事局成員Steve Heminger說:”當你需要額外兩年時間去興建,會超支很多,交通局職員的薪金,包括你,我們至少要知道這筆錢的預算是多少?”

交通局被人多次追問下,終於透露額外大約需要一億元,當中3,200萬是支付給承建商的延遲完工賠償,剩餘的7,000萬是員工薪金及其他開支。

一億元中的一半會由中央地鐵工程的應急基金撥款支付,剩下的一半會在局方的儲備中支付,董事會先批准撥給承建商的3,200萬,其餘的確實撥款交通局指會在未來兩個月提交。

針對全市工程的延誤,交通局早前撥出500萬協助全市受工程影響的商戶,市長布里德(London Breed)及市參事佩斯金向局方的董事會發聯署信,希望局方優先幫助華埠商戶,佩斯金更提出撥出當中的250萬給華埠。

佩斯金的立法助理Sunny Angulo說:”我們認為這很公道,佩斯金相信市府最少要做到的事,幫助穩定社區,華埠是新移民的落腳地,亦是主要的旅遊景點,是美國國內僅存完整的華埠之一。”

布里德說:”我們的部分計劃是提供可能的撥款,支持小商業與社區合作去研究,讓穿梭巴士連接華埠及其他社區。”

華協中心、中華總商會及華埠交通改善會等社區組織,週二亦在會議上提出五大訴求,包括增加警力、清潔華埠、推廣及宣傳華埠、在遊輪的停泊點設免費穿梭巴士、接載旅客前往華埠及北岸區等。

華埠商戶兼中華總商會代表劉加聰(Tony Lau)說:”希望我們有多一點巴士快線在日落區及列治文區,周末間可以直達華埠,因為這個方案可以起碼令本地居民繼續來華埠,不用那麼麻煩。:

華埠交通改善會Jason Chommanard說:”過去幾年,工程對華埠的商戶及居民傷害太深,尤其是對那些因為語言障礙要去華埠使用服務的人。”

董事會週二只是聽過以上的各種建議,並沒有作出決定,佩斯金的辦公室會與局方再作跟進。

