普洛西晤黃之鋒何韻詩 挺推動香港人權與民主法案

【i-CABLE】

聯邦眾議院議長佩洛西會晤香港眾志秘書長黃之鋒等一行,普洛西表示國會全力支持推動《香港人權與民主法案》,兩院委員會最快下周開始審議是否將法案提交兩院大會討論。

美國跨黨派議員及出席國會聽證會的黃之鋒和何韻詩等人一同見記者,眾議院議長普洛西說國會參眾兩院全力支持《香港人權與民主法案》,正全速推進法案。

普洛西促請港府保障港人普選權,及調查香港警察在近日行動中有否使用過度武力,黃之鋒和何韻詩感激美國國會支持港人。

同一日,主管東亞事務的美國助理國務卿史迪威出席參議院外交關係委員會聽證會,他沒有正面回應美國政府是否支持《香港人權與民主法案》,但提到港府正式撤回修訂逃犯條例,華府認為香港符合《香港政策法》,擁有足夠自治。

參議院外交關係委員會正加緊修訂參議院版本法案,希望趕在下周開始討論。

至於眾議院相關的外交委員會則定於下周開會討論《香港人權與民主法案》,預料很大機會決定受理,將法案提交眾議院大會討論。

這個只是立法第一步,法案要分別由參眾兩院通過,再協商出聯合修訂版,提交總統簽署,才正式完成立法。

屆時美國將加強監察香港自治狀況,國務卿每年需向國會提交報告,查證香港有足夠自治權,才能延續美國對香港的特別待遇。

法案同時賦予美國總統權力,可將侵害香港人權民主和自治者列入黑名單,禁止相關人士入境及凍結其在美國的資產。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。