紐森簽署AB5法案 將改變Uber等企業營商模式

【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森週三簽署AB5號法案,不但將改變Uber和Lyft等企業經營業務的方式,也影響數百萬打散工的人。

明年1月生效的AB5法案,要求僱主應用ABC測試,來確保打散工的人有權獲得最低工資、工人補償和其他福利。

ABC測試是指僱員是受薪職工,除非他們屬於以下三種情況:

A:受僱者的工作獨立於僱傭方,而且其表現按合約或事實不受僱傭方的控制;

B:受僱者在僱傭方業務範圍以外工作;

C:受僱者向來獨立地從事於與僱傭方相同的業務。

加州最高法院去年也針對貨運公司Dynamex Operations West,就該公司的僱員集體訴訟上訴案裁定適用了ABC測試。

訴訟涉及該公司把旗下送貨司機,由僱員身份轉為獨立承包商,以節省勞工開支與社會稅捐。

加州最高法院判定Dynamex將其工人歸類為獨立承包商,是對工人、對競爭者、對公眾來說,都是有害和不公平的。

針對AB5法案,Uber明確表示,將盡一切努力維持其司機為獨立承包商,Uber和Lyft上個月宣布投入6,000萬美元,計畫放在2020年選票,希望能夠爭取選民支持公司豁免於AB5法案。

