紐森簽署AB5法案 將改變Uber等企業營商模式

【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森週三簽署AB5號法案，不但將改變Uber和Lyft等企業經營業務的方式，也影響數百萬打散工的人。

明年1月生效的AB5法案，要求僱主應用ABC測試，來確保打散工的人有權獲得最低工資、工人補償和其他福利。

ABC測試是指僱員是受薪職工，除非他們屬於以下三種情況：

A：受僱者的工作獨立於僱傭方，而且其表現按合約或事實不受僱傭方的控制；

B：受僱者在僱傭方業務範圍以外工作；

C：受僱者向來獨立地從事於與僱傭方相同的業務。

加州最高法院去年也針對貨運公司Dynamex Operations West，就該公司的僱員集體訴訟上訴案裁定適用了ABC測試。

訴訟涉及該公司把旗下送貨司機，由僱員身份轉為獨立承包商，以節省勞工開支與社會稅捐。

加州最高法院判定Dynamex將其工人歸類為獨立承包商，是對工人、對競爭者、對公眾來說，都是有害和不公平的。

針對AB5法案，Uber明確表示，將盡一切努力維持其司機為獨立承包商，Uber和Lyft上個月宣布投入6,000萬美元，計畫放在2020年選票，希望能夠爭取選民支持公司豁免於AB5法案。

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