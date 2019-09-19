聯儲局再次減息民眾荷包有何直接影響

【KTSF 蔡璐陽報導】

聯儲局再次減息，這對民眾的荷包會產生哪些直接的影響呢？

雖然聯儲局在兩個月內再次減息，但是目前的聯邦利率仍然比幾年前高。

聯儲局主席包維爾說：”我們目前的情況，需要用一些調整來解決。”

聯邦利率的調整將直接反映在信用卡，不過變化也不會立刻就發生。

通常信用卡公司被允許使用60天前的最高利率，也就是說，從調低利率的當天起計算之後的60天內，信用卡用戶的利率不會降低。

另外，一些貸款買車人士，可能會看到貸款利率的降低，這取決於個人的貸款方式，如果是固定利率就會不改變，但如果不是固定利率的貸款，那麼利息就會有所降低。

儘管聯邦利率降低會惠及一些民眾，不過對於在銀行存款的民眾來說，這可能不是一個好消息，因為能獲得的存款利息也會降低。

至於將來會怎樣，聯儲局主席表示，或許會再次降息。

包維爾說：”如果經濟繼續衰退，我們將會加大力度調整。”

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