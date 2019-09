聯儲局再次減息民眾荷包有何直接影響

【KTSF 蔡璐陽報導】

聯儲局再次減息,這對民眾的荷包會產生哪些直接的影響呢?

雖然聯儲局在兩個月內再次減息,但是目前的聯邦利率仍然比幾年前高。

聯儲局主席包維爾說:”我們目前的情況,需要用一些調整來解決。”

聯邦利率的調整將直接反映在信用卡,不過變化也不會立刻就發生。

通常信用卡公司被允許使用60天前的最高利率,也就是說,從調低利率的當天起計算之後的60天內,信用卡用戶的利率不會降低。

另外,一些貸款買車人士,可能會看到貸款利率的降低,這取決於個人的貸款方式,如果是固定利率就會不改變,但如果不是固定利率的貸款,那麼利息就會有所降低。

儘管聯邦利率降低會惠及一些民眾,不過對於在銀行存款的民眾來說,這可能不是一個好消息,因為能獲得的存款利息也會降低。

至於將來會怎樣,聯儲局主席表示,或許會再次降息。

包維爾說:”如果經濟繼續衰退,我們將會加大力度調整。”

