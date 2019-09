伊朗外長警告若聯盟襲擊將全面開戰

【i-CABLE】

阿聯酋、英國、澳洲加入美國因應上星期沙特石油設施遇襲後籌組的聯盟,伊朗外長扎里夫警告,如果聯盟向伊朗發動襲擊,會全面開戰。

美國國務卿蓬佩奧轉到阿聯酋訪問,與王儲穆罕默德會談。

美國在沙特阿拉伯石油設施被襲擊後組織聯盟,成員除了美國和沙特外,還包括阿聯酋、英國、澳洲等,伊拉克則宣布不會加入。

美國一方一直將襲擊矛頭指向伊朗,伊朗外長扎里夫接受美國有線新聞網絡訪問,再次否認策動襲擊,說如果美國聯盟向伊朗發動襲擊,將會導致「全面戰爭」,警告會造成大量傷亡,強調伊朗不希望挑起軍事對峙,願意與沙特及阿聯酋對話,但除非美國完全撤銷制裁,否則不會與華府談判。

沙特國防部展示聲稱來自伊朗的無人機和巡航導彈殘骸,指控上周針對沙特阿美石油設施的襲擊,共使用18架無人機及七枚巡航導彈,又展示閉路電視片段,指無人機由沙特以北飛向南,攻擊石油設施,毫無疑問是伊朗支持,強調襲擊不可能來自南部的也門,胡塞武裝只是為伊朗掩飾。

