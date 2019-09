全美逾500人吸電子煙患肺病 FDA展開刑事調查

【KTSF 江良慧報導】

全美有超過500人患有與吸電子煙有關的肺病,但原因仍然未明,與此同時,食品藥物管理局(FDA)就透露,當局在較早前已經就電子煙的供應鏈展開刑事調查。

疾病防控中心(CDC)表示,全美至今有530宗確診和懷疑個案,比一個星期前只有380宗激增,病例分佈在38個州和一處屬地,有7名患者死亡。

加拿大週三也公佈首宗病例,患者是一名高中生,曾經一度要靠機器維持生命,不過目前已經康復。

有關疾病的症狀包括咳嗽、氣喘、疲倦、嘔吐和肚瀉,所有患者都曾經吸食電子煙。

醫生表示,有關的肺病類似吸入性損傷,肺部顯然是對一種腐蝕性物質有反應,至今沒有任何一種電子煙或者成分是與疾病有關,不過大部分患者都表示,曾經吸食大麻的成分THC。

FDA的煙草產品總監表示,他們的刑事調查目的,是要查出是甚麼原因導致有人患病,以及有關產品的供應鏈,他們並非要針對或起訴任何使用非法電子煙產品的個人。

