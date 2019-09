舊金山華埠商戶促當局馬上落實賠償措施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山交通局代表跟受中央地鐵工程延誤影響的華埠商戶開會,商戶再重申工程再拖,就可能捱不下去,要求當局馬上落實有關賠償措施。

華埠商戶洪雷文說:”我不希望華埠就這樣下去,等一年再等一年,到時整舍華埠都要停業,下一次當局一定要答覆我們,不會再等。”

交通局代表承諾會為商戶提供一筆賠償金,但商戶就要求當局交待幾時可以批這筆賠償金,並要求直接跟處理補償金的官員會面,而非跟代表對話。

市參事佩斯金的代表週三在場表示,會要求當局在10月之前落實補償金。

華埠商戶的另一個訴求是,要求在Stockton街路段一度被移除的巴士站馬上回歸原位,以及沿路重新開放泊車位,不要等地鐵站通車才做。

交通局解釋,由於地鐵通車後會有一個新巴士站,不想一搬再搬,但會聽取商戶訴求,考慮立即重開巴士站。

其中一名商戶陳永興希望Washington街一條行車線,不過交通局代表就指,這樣做可能會再延誤工程。

商戶的第三個訴求是希望工程期間,提供每日免費穿梭華埠的巴士,以及在週末讓人免費泊車。

交通局代表就說,不認為免費泊車有助振興華埠經濟,因為民眾可能泊了車就行開,局方亦指出,每日免費巴士未必可行。

交通局代表承諾下一次於10月8號的會議中,會提供跟進賠償金的時間表,宣傳公佈Stockton街已重開,以及為Stockton街巴士站和泊車位決定作出答覆。

另外在週二的交通局委員會會議中,其中一名董事聲稱,是由於華埠社區在華埠站工程期間要求建屋頂廣場,才是導致工程延誤改動的罪魁禍首。

商戶陳永興對此回應說:”這是董事推卸責任,每逢少少改動董事就推卸責任。”

交通局代表就解釋,屋頂廣場只是延誤原因之一,延誤問題涉及更多因素。

