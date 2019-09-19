林鄭首場社區對話下週四舉行 名額150個（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥下星期四晚舉行首場社區對話，地點選在灣仔伊利沙伯體育館，名額150個，市民即日起可以報名，《場地約章》寫明，不得帶防毒面具、雨傘、旗幟、橫額等入場。

林鄭月娥聯同部分主要官員，下星期四晚7時至9時，將會在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，主場館容納到3,000多人，但首場對話會名額得150個。消息指，兩小時預了可能得約50人發言，為免太多人落空，將名額定在150個。

市民即日起至下星期一中午12時期間可到網頁報名，或到各區民政諮詢中心親身交表，中籤市民9月24日或之前會收到通知。記者登入報名網站，表格要求填寫中、英全名、身份證號碼頭四個英文字及數字、聯絡電話及電郵，過程順利，很快完成。

「登記須知」列明，中籤者必須遵守《場地約章》，不可攜帶任何主辦單位認為可能影響活動的物品入場，例如俗稱「豬嘴」的防毒面具、頭盔、雨傘、旗幟和橫額等，都不可以帶，入場人士要接受保安檢查。

表達意見時不得使用粗言穢語，違規的話主持有權驅逐離場，中籤資格不得轉讓，政府當日會派人核對身份證。

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