林鄭首場社區對話下週四舉行 名額150個（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥下星期四晚舉行首場社區對話,地點選在灣仔伊利沙伯體育館,名額150個,市民即日起可以報名,《場地約章》寫明,不得帶防毒面具、雨傘、旗幟、橫額等入場。

林鄭月娥聯同部分主要官員,下星期四晚7時至9時,將會在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話,主場館容納到3,000多人,但首場對話會名額得150個。消息指,兩小時預了可能得約50人發言,為免太多人落空,將名額定在150個。

市民即日起至下星期一中午12時期間可到網頁報名,或到各區民政諮詢中心親身交表,中籤市民9月24日或之前會收到通知。記者登入報名網站,表格要求填寫中、英全名、身份證號碼頭四個英文字及數字、聯絡電話及電郵,過程順利,很快完成。

「登記須知」列明,中籤者必須遵守《場地約章》,不可攜帶任何主辦單位認為可能影響活動的物品入場,例如俗稱「豬嘴」的防毒面具、頭盔、雨傘、旗幟和橫額等,都不可以帶,入場人士要接受保安檢查。

表達意見時不得使用粗言穢語,違規的話主持有權驅逐離場,中籤資格不得轉讓,政府當日會派人核對身份證。

