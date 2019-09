布里德走訪內日落區視察道路工程及商戶近況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山內日落區(Inner Sunset)一帶的道路改善工程近日終於完結,市長布里德(London Breed)週三走訪Irving街,視察商戶經營的狀況。

布里德說:”今日我花了一點時間,逛逛我很熟悉的地方,很高興與市參事蒲慧理來到這裡,這是一個我熱愛的社區,很高興,經過長期工程後,終於完工,讓社區繼續成為居民的寶藏。”

布里德沿著Irving街,由8街行到9街,短短的旅程到訪3個商戶,有商戶亦趁機向她表達生意難做的心聲。

亦有人表示,舊金山太貴,無法負擔住在市內,布里德隨即吩咐職員將這些餐廳及店舖記下來,有機會她會親自光顧。

布里德亦把握這個機會購物,她表示,當上市長後,因為多了人認識,已經很難像以前一樣能隨處逛,內日落區是布里德做市參事時代表的選區之一。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。