布里德走訪內日落區視察道路工程及商戶近況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山內日落區（Inner Sunset）一帶的道路改善工程近日終於完結，市長布里德（London Breed）週三走訪Irving街，視察商戶經營的狀況。

布里德說：”今日我花了一點時間，逛逛我很熟悉的地方，很高興與市參事蒲慧理來到這裡，這是一個我熱愛的社區，很高興，經過長期工程後，終於完工，讓社區繼續成為居民的寶藏。”

布里德沿著Irving街，由8街行到9街，短短的旅程到訪3個商戶，有商戶亦趁機向她表達生意難做的心聲。

亦有人表示，舊金山太貴，無法負擔住在市內，布里德隨即吩咐職員將這些餐廳及店舖記下來，有機會她會親自光顧。

布里德亦把握這個機會購物，她表示，當上市長後，因為多了人認識，已經很難像以前一樣能隨處逛，內日落區是布里德做市參事時代表的選區之一。

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