國際特赦指香港警隊任意毆打被捕者 部份構成酷刑

國際特赦組織發表報告,指控香港警隊自反修例示威以來,任意拘捕、毆打被捕人士的情況日趨嚴重,部份構成酷刑,警方稱不評論個別事件,任何人在羈留期間有不滿,可根據現行機制投訴。

反修例示威持續3個多月,逾千人被捕,國際特赦組織月初訪問其中21人,收集律師及醫護人員等的證詞,並親身到現場視察示威衝突過程,指警方採用輕率及無差別的拘捕手法,並對被捕人士施以暴力。

組織引述一名上月在新界被捕的男子稱,他在警署拒絕回答問題後,數名警員帶他到一間房間,以硬物打其雙腿,有人把膝蓋壓在事主胸前,並威脅事主若保護自己,便會被打斷雙手。

他嘗試大叫,有警員強行撐開其眼睛,以雷射筆照射,又問他是否喜歡以雷射筆照射別人,他其後因骨折及內出血須留院數天。

另一名上月在深水埗被捕的男子稱,警員多次要求他把電話解鎖,事主拒絕,警員威脅電擊其生殖器官,拘押期間,事主目擊有警員強迫一名少年以雷射筆照射自己眼睛20秒,警員質疑少年曾經以雷射筆照射警署。

組織指受訪21宗個案中,逾八成半人因被毆打入院,有人在警署等候逾7小時才送院,最終留院逾一周,組織指部份警員濫權的情況明顯是為了報復,有些已經構成酷刑,違反《國際人權法》,要求港府盡快展開獨立調查。

警方稱不評論個別事件,強調一向尊重被羈留人士的尊嚴、私隱和權利,任何人在羈留期間有不滿,可根據現行的投訴機制投訴,投訴警察課會公平、公正調查。

