【KTSF 張麗月報導】

房屋租賃及旅遊網站Airbnb週四透露計劃在明年上市,確實日期未定,Airbnb市值約有310億元。

以舊金山為基地的Airbnb,在2008年創辦,至今已成為其中一個全球最大的房屋租賃平台,可以與Booking.com匹敵。

Airbnb聲稱,每秒鐘有6名顧客入住Airbnb的單位,Airbnb在全球十萬個城市登載的住宿單位,有超過700萬個,在過去兩年,錄得稅前有利潤。

今年第二季收益有超過十億元,也是第二次季度收益有超過十億元,近來Airbnb收購了Hotel Tonight和Urbandoor。

