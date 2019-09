美國據報已確認伊朗襲擊沙特煉油廠

【i-CABLE】

美國據報已確認沙特石油設施遇襲是來自伊朗境內,涉及巡航導彈及無人機,消息指美軍已提交可向伊朗發動的軍事行動清單,華府未有決定。

哥倫比亞廣播公司引述美國高級官員,指美國確定針對沙特石油設施的攻擊,來自伊朗南部,涉及20架無人機及巡航導彈,又指沙特防空系統數個月來,瞄向南面防範也門胡塞武裝,所以無法攔截在北面的伊朗攻擊,其中一枚導彈飛越科威特領空。

美國團隊已抵達沙特調查,確定無人機及巡航導彈型號。

路透社亦引述美國官員,指襲擊來自伊朗西南部,涉及無人機和巡航導彈,比原先想像的更複雜及先進,但沒有提供證據。

伊朗繼續否認指控,但全國廣播公司報道,美軍將領已在周一的國家安全會議提交反制伊朗的可行軍事選項,包括空襲阿巴丹煉油廠或哈爾克島石油設施,兩個選項都足以重挫伊朗石油產量。

其他攻擊目標還有導彈發射場、伊斯蘭革命衛隊據點或者發動網絡攻擊。報道指特朗普要求更多其他選項,未有決定,國防部同時正考慮增加區內軍事部署。

這次襲擊令沙特單日原油產量大減一半,約為570萬桶,能源部長表示當中一半已恢復,預計月底可回復每日產油1,100萬桶,至11月底增至1200萬桶。

