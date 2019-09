國會就就香港情況召開聽證會 黃之鋒何韻詩發言（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國國會及行政當局中國委員會,就香港情況召開聽證會,討論香港最新情況,香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩等5人獲邀出席發言,他們都促請國會通過《香港人權民主法案》。

黃之鋒發言時,講述過去3個月香港示威情況,批評警方濫用武力,對付和平示威者,他表示,香港目前正在一個關鍵時刻。

黃之鋒說:”我們正受到在深圳集結的解放軍威脅,雖然中國國家主席習近平未必會在10月1日國慶前採取激進行動,但也沒人可肯定之後會怎樣。”

何韻詩批評行政長官林鄭月娥的傲慢態度,導致香港成為警察城市,年輕就是罪。

何韻詩說:”自6月起,超過1,500名香港人被無理拘捕,最年輕的只有12歲,難過的是,年輕人被壓倒在地頭破血流,甚至被打到失去知覺,已經成為日常的畫面。”

大專學界國際事務代表團發言人張崑陽的發言則表示,香港有學生和市民已經預備好為香港而死。

張崑陽說:”時至今日,香港人和學生甚至已經準備好為香港而死,有些人已經這樣做,他們相信自由的極限就是死亡,這是對家園終極的付出,我們不應忘記他們。”

何韻詩促請美國國會通過《香港人權與民主法案》,說這樣做並非要求所謂的外國干預,也不是尋求港獨,而是追求人權、民主及自由,她又表示,自己已被中國列入黑名單。

何韻詩說:”過去5年來,尤其是最近,中國企圖透過宣傳機器散播假消息,污衊我,要我噤聲,目前我也受到親北京支持者恐嚇,隨時可能被捕及被檢控。”

黃之鋒指,即使林鄭月娥本月初撤回修例,但民間要求回應五大訴求,期望實行雙普選,認為現時距離示威完結,仍有漫漫長路,最後表示,他期望美國國會在這個關鍵時刻,可以站在香港人一方。”

黃之鋒說:”未來回顧歷史,我深信2019年會是香港的分水嶺,我希望日後歷史學家會慶幸,美國國會站在香港人一方,站在人權民主的一方。”

在這次聆訊作證的人士,還有”中國人權”組織執行主任譚競嫦,以及《中國香港反霸權》一書的美國作者Dan Garrett。

委員會兩黨成員都表態支持香港示威者,並認為美國必須抵制中國,損害香港既有的權利。

共同主席James McGovern與Marco Rubio都批評香港警方使用過份武力對付示威者,Rubio更指責香港警察對親北京勢力暴力對待示威者與記者視而不見。

兩人也透露,《香港人權與自由法案》獲得跨黨派支持,有足夠的票數過關。

他們表示,該法案在未來幾星期會在兩院審議,而兩院外交委員會本星期會為法案舉行聽證,另外,McGovern也提出《香港保護法》,主張美國停止出售人群管制武器給香港警方。

點擊此處觀看聽證會視頻

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。