國會就就香港情況召開聽證會 黃之鋒何韻詩發言（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國國會及行政當局中國委員會，就香港情況召開聽證會，討論香港最新情況，香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩等5人獲邀出席發言，他們都促請國會通過《香港人權民主法案》。

黃之鋒發言時，講述過去3個月香港示威情況，批評警方濫用武力，對付和平示威者，他表示，香港目前正在一個關鍵時刻。

黃之鋒說：”我們正受到在深圳集結的解放軍威脅，雖然中國國家主席習近平未必會在10月1日國慶前採取激進行動，但也沒人可肯定之後會怎樣。”

何韻詩批評行政長官林鄭月娥的傲慢態度，導致香港成為警察城市，年輕就是罪。

何韻詩說：”自6月起，超過1,500名香港人被無理拘捕，最年輕的只有12歲，難過的是，年輕人被壓倒在地頭破血流，甚至被打到失去知覺，已經成為日常的畫面。”

大專學界國際事務代表團發言人張崑陽的發言則表示，香港有學生和市民已經預備好為香港而死。

張崑陽說：”時至今日，香港人和學生甚至已經準備好為香港而死，有些人已經這樣做，他們相信自由的極限就是死亡，這是對家園終極的付出，我們不應忘記他們。”

何韻詩促請美國國會通過《香港人權與民主法案》，說這樣做並非要求所謂的外國干預，也不是尋求港獨，而是追求人權、民主及自由，她又表示，自己已被中國列入黑名單。

何韻詩說：”過去5年來，尤其是最近，中國企圖透過宣傳機器散播假消息，污衊我，要我噤聲，目前我也受到親北京支持者恐嚇，隨時可能被捕及被檢控。”

黃之鋒指，即使林鄭月娥本月初撤回修例，但民間要求回應五大訴求，期望實行雙普選，認為現時距離示威完結，仍有漫漫長路，最後表示，他期望美國國會在這個關鍵時刻，可以站在香港人一方。”

黃之鋒說：”未來回顧歷史，我深信2019年會是香港的分水嶺，我希望日後歷史學家會慶幸，美國國會站在香港人一方，站在人權民主的一方。”

在這次聆訊作證的人士，還有”中國人權”組織執行主任譚競嫦，以及《中國香港反霸權》一書的美國作者Dan Garrett。

委員會兩黨成員都表態支持香港示威者，並認為美國必須抵制中國，損害香港既有的權利。

共同主席James McGovern與Marco Rubio都批評香港警方使用過份武力對付示威者，Rubio更指責香港警察對親北京勢力暴力對待示威者與記者視而不見。

兩人也透露，《香港人權與自由法案》獲得跨黨派支持，有足夠的票數過關。

他們表示，該法案在未來幾星期會在兩院審議，而兩院外交委員會本星期會為法案舉行聽證，另外，McGovern也提出《香港保護法》，主張美國停止出售人群管制武器給香港警方。

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