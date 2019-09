【i-CABLE】

特朗普總統週三在Twitter公布,提名奧布萊恩(Robert O’Brien)接替博爾頓出任國家安全顧問,特朗普指與對方合作多時有信心他能做得好。

律師出身的奧布萊恩,曾擔任多屆共和黨總統候選人的外交政策顧問,特朗普去年任命他出任專門處理人質事務的總統特使,並讚揚他與北韓及土耳其談判,令被當地政府扣押的美國人獲釋。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。