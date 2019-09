特朗普上任後首訪灣區 迎來示威者抗議

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任以來首次來到灣區,為競選連任籌款,不過也迎來示威者抗議。

特朗普的空軍一號專機,在週二早上11點過後,按照原定計劃降落Santa Clara縣的Moffett機場,受到一小撮人,包括共和黨全國委員會加州主席的歡迎。

特朗普此行主要是為他2020年競選連任籌款,特朗普出席籌款的地點,事前並沒有張揚,就是這座位於Palo Alto附近山上的大宅,今次籌款的門票由1,000元至10萬元不等,可以跟特朗普食餐和拍照,估計可以籌到1,500萬元。

但他的車隊沿途受到示威者叫囂,示威群眾是不滿他的到訪,指特朗普是種族仇恨主義者。

Vigil for Democracy組織負責人Vara Ramakrishman說:”他在加州不受歡迎,向他顯示,我們是多元國家,我們相信愛,不相信仇恨,他是仇恨挑撥者,他在此從愚蠢人身上拿錢。”

特朗普跟著飛去南加州比華利山,週三會去聖地牙哥繼續籌款。

