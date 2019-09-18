特朗普上任後首訪灣區 迎來示威者抗議

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任以來首次來到灣區，為競選連任籌款，不過也迎來示威者抗議。

特朗普的空軍一號專機，在週二早上11點過後，按照原定計劃降落Santa Clara縣的Moffett機場，受到一小撮人，包括共和黨全國委員會加州主席的歡迎。

特朗普此行主要是為他2020年競選連任籌款，特朗普出席籌款的地點，事前並沒有張揚，就是這座位於Palo Alto附近山上的大宅，今次籌款的門票由1,000元至10萬元不等，可以跟特朗普食餐和拍照，估計可以籌到1,500萬元。

但他的車隊沿途受到示威者叫囂，示威群眾是不滿他的到訪，指特朗普是種族仇恨主義者。

Vigil for Democracy組織負責人Vara Ramakrishman說：”他在加州不受歡迎，向他顯示，我們是多元國家，我們相信愛，不相信仇恨，他是仇恨挑撥者，他在此從愚蠢人身上拿錢。”

特朗普跟著飛去南加州比華利山，週三會去聖地牙哥繼續籌款。

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