特朗普撤銷加州定立更嚴格汽車廢氣排放標準權力

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特朗普總統週三宣布，撤銷加州可自行定立汽車廢氣排放標準的權力，意味加州將無權定立較聯邦標準更嚴格的汽車廢氣排放條例。

特朗普在推文中稱，此舉將會令汽車價格更便宜，而且更安全，他堅稱，即使新車燃燒的汽油，較奧巴馬時代的節能標準多，但仍然比以往更環保。

特朗普寫道：”更多新車將會根據全新及統一的標準來生產，意味將會大大創建更多工作、工作、工作！”

他說汽車製造商要把握機會，否則會倒閉結業。

不過，美國的汽車製造業表示，如果不大幅提供節能標準，它們生產的汽車在全球市場將會降低競爭力，有可能導致職位流失。

加州政府官員與環保團體已表示，將會循法律途徑阻止特朗普政府這樣做。

加州司法部長Xavier Becerra稱，特朗普政府的行動將會損害美國汽車製造商和美國家庭，他說加州政府將會與特朗普政府對簿公堂，而特朗普是沒有法理和權力這樣做。

加州州長紐森亦說，白宮已正式放棄削減廢氣排放和對抗地球暖化的全球責任，加州不會等待華府的批準，保護兒童和家庭的健康和安全。

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