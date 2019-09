特朗普撤銷加州定立更嚴格汽車廢氣排放標準權力

【KTSF】

特朗普總統週三宣布,撤銷加州可自行定立汽車廢氣排放標準的權力,意味加州將無權定立較聯邦標準更嚴格的汽車廢氣排放條例。

特朗普在推文中稱,此舉將會令汽車價格更便宜,而且更安全,他堅稱,即使新車燃燒的汽油,較奧巴馬時代的節能標準多,但仍然比以往更環保。

特朗普寫道:”更多新車將會根據全新及統一的標準來生產,意味將會大大創建更多工作、工作、工作!”

他說汽車製造商要把握機會,否則會倒閉結業。

不過,美國的汽車製造業表示,如果不大幅提供節能標準,它們生產的汽車在全球市場將會降低競爭力,有可能導致職位流失。

加州政府官員與環保團體已表示,將會循法律途徑阻止特朗普政府這樣做。

加州司法部長Xavier Becerra稱,特朗普政府的行動將會損害美國汽車製造商和美國家庭,他說加州政府將會與特朗普政府對簿公堂,而特朗普是沒有法理和權力這樣做。

加州州長紐森亦說,白宮已正式放棄削減廢氣排放和對抗地球暖化的全球責任,加州不會等待華府的批準,保護兒童和家庭的健康和安全。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。