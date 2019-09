【KTSF】

舊金山Mission Terrance區週三凌晨有住宅發生一級火警,導致一人死亡,一人嚴重受傷。

根據消防部門的消息,火警發生在週三凌晨2點07分,位置在靠近Balboa Park Delano大道66號一處民宅。

民宅前方起火,當時冒出大量濃煙,並有一名50歲男子和一名23歲女子被困在屋的後方。

消防員到場將兩人救出,並在3點10分撲滅火勢,救護人員在現場為兩名傷者作緊急治療後,將他們轉送到醫院救治,其中女子傷重不治,男子則嚴重受傷。

本地五號台引述鄰居指,民宅內兩人是一對父女,其中女兒今年剛剛考上法律學校,屋內還有一隻寵物狗也在火警中死亡,起火原因仍在調查。

