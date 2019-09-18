聖荷西將成全美首座大城市禁新屋安裝煤氣設施（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西市將成為全美首座大城市，禁止新屋建築安裝煤氣設施，全部採用電器化，但現有房屋及高樓大廈則不在範圍內。

聖荷西市長Sam Liccardo說：”我們很驕傲的宣布，聖荷西將成為全美首座大城市全部電器化，所有新屋建築都必須電器化。”

新的住屋全部電器化，意味著不能安裝天然氣設施，主要目的是為了減少溫室氣體排放。

全電器化的對象包括新建獨立配套住宅單位、獨棟房屋、低層和多戶住宅，至於辦公大樓及高層樓公寓，則以激勵優惠的方式來推行。

新的規範將從明年1月開始執行，目前聖荷西有許多新屋工程正在進行，並不在這項規範內，但如果建案在設計的階段，就必須符合電器化規範條例。

Natural Resources Defense Council代表Kimi Narita說：”第一更安全，因為煤氣外洩，對室內不論是房屋或商業樓宇，影響空氣品質，如果發生大地震，煤氣管爆炸外洩會造成災害，還有比較便宜，很多時候我們必須在新建築物安裝煤氣管線，如果採電力，可以避免這項開支。”

對於有不少華人家庭覺得，禁用煤氣將會對煮飯造成麻煩，有家庭主婦就表示，其實電磁爐很方便。

Susan Butler–Graham說：”電磁爐比瓦斯爐好多了，很快，如果關掉開關，很快降溫，加熱非常快，電磁爐是採用電力，更好因為不會污染，很多人不知道瓦斯爐污染室內空氣。”

除了禁用煤氣，市長還建議，所有新的多戶住宅建築，必須包括70％的電動汽車空間，和至少10％的電動汽車服務設備空間。

目前灣區城市包括柏克萊、Menlo Park已經通過立法，禁止在新的建築物安裝天然瓦斯。

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