聖荷西將成全美首座大城市禁新屋安裝煤氣設施（視頻）

南灣聖荷西市將成為全美首座大城市,禁止新屋建築安裝煤氣設施,全部採用電器化,但現有房屋及高樓大廈則不在範圍內。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”我們很驕傲的宣布,聖荷西將成為全美首座大城市全部電器化,所有新屋建築都必須電器化。”

新的住屋全部電器化,意味著不能安裝天然氣設施,主要目的是為了減少溫室氣體排放。

全電器化的對象包括新建獨立配套住宅單位、獨棟房屋、低層和多戶住宅,至於辦公大樓及高層樓公寓,則以激勵優惠的方式來推行。

新的規範將從明年1月開始執行,目前聖荷西有許多新屋工程正在進行,並不在這項規範內,但如果建案在設計的階段,就必須符合電器化規範條例。

Natural Resources Defense Council代表Kimi Narita說:”第一更安全,因為煤氣外洩,對室內不論是房屋或商業樓宇,影響空氣品質,如果發生大地震,煤氣管爆炸外洩會造成災害,還有比較便宜,很多時候我們必須在新建築物安裝煤氣管線,如果採電力,可以避免這項開支。”

對於有不少華人家庭覺得,禁用煤氣將會對煮飯造成麻煩,有家庭主婦就表示,其實電磁爐很方便。

Susan Butler–Graham說:”電磁爐比瓦斯爐好多了,很快,如果關掉開關,很快降溫,加熱非常快,電磁爐是採用電力,更好因為不會污染,很多人不知道瓦斯爐污染室內空氣。”

除了禁用煤氣,市長還建議,所有新的多戶住宅建築,必須包括70%的電動汽車空間,和至少10%的電動汽車服務設備空間。

目前灣區城市包括柏克萊、Menlo Park已經通過立法,禁止在新的建築物安裝天然瓦斯。

