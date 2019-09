【i-CABLE】

港鐵紅磡站列車出軌事故,再發現多一條裂縫,港鐵指要調查是否導致出軌成因。而機電署與港鐵移走列車後,再檢查過路軌,暫時未發現路軌有明顯外來物。

逾百名港鐵工程人員通宵在紅磡站搶修,凌晨12時許,最後一節出軌的車卡吊回路軌,用人手推車卡到月台,更換斷裂的路軌。

到早上,港鐵用膠帶圍封出軌列車,車卡接駁位有膠布封著,之後會拖回火炭車廠檢驗。列車駛出紅磡站,看到斷軌位置修補過。

機電署和港鐵再檢查事故路軌,未見有外來物,反而發現多一條數毫米裂縫,總共有兩條裂縫、兩處斷軌,其中一處斷軌闊度擴大。

未找到事故原因前,港鐵應機電署要求,用人手操作駛入紅磡站的東鐵,時速由40公里減至30公里。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。