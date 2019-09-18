房屋部長Carson訪舊金山公屋 示威者相迎（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson週二到訪舊金山Potrero Hill一個公共房屋，十多名示威者在門外”迎接”他。

Carson原定10時半到達Conneticut街1101號這個公共房屋，十多名示威者一早就在此恭候他，抗議特朗普早前在一個集會上批評加州的無家可歸者問題。

示威者Sara Shortt說：”他們遷怒於加州，責備無家可歸者，指責所有人，但實在聯邦政府才是真正的始作俑者，因為他們削減撥款，不提供可負擔房屋，放寬對房屋市場的監管，他們沒有保護市民，同時又增加貧窮人口，以上所有的原因造成更多露宿者。”

不過示威者並沒有機會直接向Carson表達不滿，Carson的坐駕比原定時間遲了半小時，而汽車直接駛入公屋的停車場，示威者跑到停車場外叫口號，希望引起Carson的注意。

舊金山市長布里德並沒有獲邀同行，Carson在公屋內逗留約一小時，參觀房屋之餘，亦有與住客交流，不過只有一間主流媒體獲准跟隨，Carson參觀後短暫與傳媒見面，他指出，舊金山的房屋危機是自找的。

Carson說：”在舊金山，一人示威，就能停止一個房屋項目發展，這個影響很大。”

不過Carson亦承認，聯邦政府在無家可歸者問題上亦有一定的責任。

Carson說：”我們亦要承認，可能聯邦政府亦有做錯，他們放棄了很多完全不能自理的人。”

有跟Carson對話的居民表示，時間實在太短，無辦法作深入的交流，但他們對Carson的評價普遍正面。

有機會與Carson見面的居民Monica Ferrey說：”Carson今日來參觀這座公屋，突顯我們舊金山的工作，他很想嘗試複製這裡的成功，甚至想在我們所做的工作上做得更好。”

由於示威者企圖堵住停車場的去路，令警方要設下防線，Carson的坐駕最終在警方的護送及示威者的口號下離開。

在週一的活動上，Carson有與媒體簡短見面，不過沒有一個中文媒體獲邀可以進去，職員指，要預先申請才可以，不過有一些沒有申請的英文媒體最後亦獲得放行。

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