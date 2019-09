房屋部長Carson訪舊金山公屋 示威者相迎（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson週二到訪舊金山Potrero Hill一個公共房屋,十多名示威者在門外”迎接”他。

Carson原定10時半到達Conneticut街1101號這個公共房屋,十多名示威者一早就在此恭候他,抗議特朗普早前在一個集會上批評加州的無家可歸者問題。

示威者Sara Shortt說:”他們遷怒於加州,責備無家可歸者,指責所有人,但實在聯邦政府才是真正的始作俑者,因為他們削減撥款,不提供可負擔房屋,放寬對房屋市場的監管,他們沒有保護市民,同時又增加貧窮人口,以上所有的原因造成更多露宿者。”

不過示威者並沒有機會直接向Carson表達不滿,Carson的坐駕比原定時間遲了半小時,而汽車直接駛入公屋的停車場,示威者跑到停車場外叫口號,希望引起Carson的注意。

舊金山市長布里德並沒有獲邀同行,Carson在公屋內逗留約一小時,參觀房屋之餘,亦有與住客交流,不過只有一間主流媒體獲准跟隨,Carson參觀後短暫與傳媒見面,他指出,舊金山的房屋危機是自找的。

Carson說:”在舊金山,一人示威,就能停止一個房屋項目發展,這個影響很大。”

不過Carson亦承認,聯邦政府在無家可歸者問題上亦有一定的責任。

Carson說:”我們亦要承認,可能聯邦政府亦有做錯,他們放棄了很多完全不能自理的人。”

有跟Carson對話的居民表示,時間實在太短,無辦法作深入的交流,但他們對Carson的評價普遍正面。

有機會與Carson見面的居民Monica Ferrey說:”Carson今日來參觀這座公屋,突顯我們舊金山的工作,他很想嘗試複製這裡的成功,甚至想在我們所做的工作上做得更好。”

由於示威者企圖堵住停車場的去路,令警方要設下防線,Carson的坐駕最終在警方的護送及示威者的口號下離開。

在週一的活動上,Carson有與媒體簡短見面,不過沒有一個中文媒體獲邀可以進去,職員指,要預先申請才可以,不過有一些沒有申請的英文媒體最後亦獲得放行。

