【i-CABLE】

香港特區政府發言人回應指,數名港人在美國國會聽證會上對近期香港的暴力示威事件作出嚴重失實的指控,並促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案,政府對此表示深切遺憾。

特區政府重申,外國議會不應以任何形式干預香港內部事務,發言人指過去數月在香港發生的示威活動暴力不斷升級,警方一直保持高度克制,重申全力支持警方嚴正執法,將違法人士繩之於法。

特區政府指,絕對尊重市民遊行集會和表達意見的自由和權利,警方會繼續全力協助市民進行和平理性的公眾活動。

