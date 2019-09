【i-CABLE】

香港康文署表示,鑑於當前情況,基於整體公眾安全考慮,原定於10月1日晚在維港舉行的國慶煙花匯演將會取消。

回歸後政府曾經兩次取消國慶煙花包括 2013 年因為南丫海難及 2014 年因為佔領行動而取消。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。