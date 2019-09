【KTSF】

聯邦儲備局週三宣布再減息,為本年度第二次,標準利率將調降4分之1厘,下降至1.75%至2%的水平。

聯儲局表示,已準備繼續推行所需的政策,確保美國經濟能持續增長。

這次減息是以7票對3票通過,其中兩名理事希望維持利率不變,另一名理事則希望減息半厘,這次是過去3年來,有最多理事投下反對票。

