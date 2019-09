舊金山中央地鐵工程超支一億 料2021年6月才竣工

【KTSF】

舊金山中央地鐵工程不但延誤,還嚴重超支,當局預計工程將超支一億美元,當中5,500萬美元更可能要動用儲備支付,中央地鐵將延遲到2021年6月才會投入運作。

根據舊金山觀察家報導,交通官員週二說,耗資16億美元的中央地鐵,仍有5,500萬美元的”財務坑洞”。

官員表示,整個項目需要額外的1億美元預算才能順利完工,其中大約一半將由其應急基金支付,另一半大概5,500萬美元可能得用到交通局的儲備雨天基金。

一億元的超支金額中,有3,200萬美元的資金是用來解決與承包商Tutor Perini Corp.的索賠爭議。

一再出現延誤的中央地鐵,將延遲到2021年6月才會投入運作。

中央地鐵工程總監指,有多個原因導致工程延誤,但交通局董事Steve Heminger指,華埠社區在華埠站工程進行期間才提出的屋頂廣場要求,是導致工程延誤的罪魁禍首,因為當局需要對車站工程進行大量改動,包括更新電梯的設計,而電梯的安裝亦因此延誤了一年。

當局指出,鑑於舊金山有大量建築工程進行中,因此電梯工程師特別難聘請。

舊金山市長布里德和市參事佩斯金週二發布了聯名信,呼籲交通局替受到地鐵延誤而影響的華埠,提供進一步服務和援助基金。

