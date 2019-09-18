舊金山中央地鐵工程超支一億 料2021年6月才竣工

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舊金山中央地鐵工程不但延誤，還嚴重超支，當局預計工程將超支一億美元，當中5,500萬美元更可能要動用儲備支付，中央地鐵將延遲到2021年6月才會投入運作。

根據舊金山觀察家報導，交通官員週二說，耗資16億美元的中央地鐵，仍有5,500萬美元的”財務坑洞”。

官員表示，整個項目需要額外的1億美元預算才能順利完工，其中大約一半將由其應急基金支付，另一半大概5,500萬美元可能得用到交通局的儲備雨天基金。

一億元的超支金額中，有3,200萬美元的資金是用來解決與承包商Tutor Perini Corp.的索賠爭議。

一再出現延誤的中央地鐵，將延遲到2021年6月才會投入運作。

中央地鐵工程總監指，有多個原因導致工程延誤，但交通局董事Steve Heminger指，華埠社區在華埠站工程進行期間才提出的屋頂廣場要求，是導致工程延誤的罪魁禍首，因為當局需要對車站工程進行大量改動，包括更新電梯的設計，而電梯的安裝亦因此延誤了一年。

當局指出，鑑於舊金山有大量建築工程進行中，因此電梯工程師特別難聘請。

舊金山市長布里德和市參事佩斯金週二發布了聯名信，呼籲交通局替受到地鐵延誤而影響的華埠，提供進一步服務和援助基金。

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