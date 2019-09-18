加州有第二名居民吸電子煙引發肺病死亡

【KTSF 馮政浩報導】

加州有第二名居民因為吸電子煙而引起肺病死亡，是全國的第7宗，聯邦疾病防控中心（CDC）啟動緊急運作中心，應付電子煙帶來的影響。

伊利諾州民主黨聯邦參議員杜班（Dick Durbin）說：”這本來應該是代替香煙的健康用品，但變成殺手。”

杜班聯同其他幾名參議員，要求eBay、Craiglist、阿里巴巴等網上購物平台，停止向青少年售賣電子煙產品，他批評eBay將產品下架的要求無產生作用。

杜班說：”有500萬名美國學生正在用電子煙產品。”

在全國有36個州發現到和電子煙有關的肺病個案，疾控中心已經啟動緊急運作中心，加強應付健康威脅。

而在6個州，有7名居民因為吸電子煙導致肺病死亡，當中兩人是加州人，而最新的死者是住在加州中部的Tulare縣，其它涉及州份包括伊利諾、印第安納、肯薩斯、明尼蘇達、俄勒岡等。

加州政府已經要求網購或郵購電子煙加強年齡監管，並投入2,000萬元，在社交及數碼媒體教育民眾吸電子煙的危險。

加州州長紐森（Gavin Newsom）說：”我們的市場宣傳會集中針對這次的電子煙流行病。”

根據NPR全國公眾電台報導，有衛生官員指出，在一些患者中，吸入的電子煙大麻油含有維他命E的成份很高，有可能是導致生病的元素之一，服用維他命E作為補充劑並無問題，但深深吸入肺部的話，就可能有害。

很多地方並無將維他命E列入核准吸用大麻附加劑，而有不少的使用者是從黑市購入電子煙用的大麻油。

而聯邦機構就表示，暫時未找到各個病例的共同致病原因。

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