灣區非牟利組織訪緬甸遇武力衝突 當事人分享驚險經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一個非牟利組織上個月到緬甸做英語營及教師培訓活動，不料遇到當地販毒組織的盟軍與政府軍發生武力衝突，被困數日，之後在當地政府及美國等駐外使領館的協助下，一行28人最終安全離開，本台記者採訪了組織這次短宣活動的負責人周芷芸，讓她跟大家分享這趟有驚無險的旅程。

灣區中半島傳仁基金會（Go and Love Foundation）創辦人兼主席周芷芸說，基金會自2003年創辦以來，經常做關於教育、醫療、社區發展等工作，去年她去緬甸時，發現當地有40、50萬人吸毒，很多12、13歲的小孩沒有機會讀書，轉而結婚生子，因此她覺得當地很需要教育。

於是今年，已經73歲的她帶著分別來自美國、香港台灣及中國大陸一行共28人，到緬甸貴概市（Kutkai）做為期兩週的英語營及教師培訓活動。

周芷芸說：”怎麼樣提高當地老師的教學質量，還有一些老師在很大的壓力底下，所以怎麼樣處理他們心裡上的綑綁或者說壓力，怎麼緩解壓力等等。”

不過就在結營之前的8月15號，政府發手機信息，通知他們所住旅店的老闆，表示當地販毒組織的盟軍與政府軍交火，讓遊客趕快撤離，但老闆偏偏忙到沒看手機，讓他們錯過了撤離時間，不得不繼續滯留在旅店。

周芷芸說：”但是在這一個禮拜，也是第三個禮拜，我們在他那個旅店住得很舒服，也不感覺到甚麼恐懼，但是慢慢一天、兩天不能走的時候，就開始整個隊有一點緊張了。”

周芷芸憶述說，當地警察局、移民局局長及僑領都有來探望他們，並強調外面會有生命危險，沒有他們的通知，絕對不能擅自離開。

周芷芸說：”我們被提醒說，最好不要出去，所以緬甸政府也派了一些核槍的軍人，還有一些便衣的警察，在四圍保護我們。”

團員們也同時與各自的駐外使領館聯絡，緬甸政府則與美國領事館一同商議解救辦法，到了被困的第5天，緬甸軍的軍長說，明天可以離開了。

周芷芸說：”晚上我12點多還沒睡，我就聽到那個窗戶震動，第二天早上就通知我們，快、快，那真的像電影裡邊一樣，我敲旅館的每一個房門，請大家拿箱子出來走。”

在政府軍炮聲的掩護下，團員們上了接載他們的車，去到一個軍營，之後又分別上了兩架直升機，送他們去附近較大的城市Lashio，然後再乘專機飛到仰光，在機場，28名團員還得到緬甸政府官員的熱情歡迎。

信奉基督教的周芷芸認為，這次能安全撤離戰火之地，全是上帝的保守，所以她自己並不怕。

周芷芸說：”但是我又一個壓力就是，我的隊員另外27位，我有壓力，而且在任何情況下，我要做不同的決定，看到底是陸路走呢？還是飛呢？這個直升機安不安全呢？說老實話，美國領事館的一位官員說，不是每一次解救行動都成功的。”

周芷芸表示，這最後一星期歷險記，團員們都覺得比頭兩個星期學到的還要多，他們以後還會再去那裡，幫助有需要的人。

周芷芸說：”我們感覺到危險的地方的人，也需要愛啊，也需要關心，我們給他們一些好的引導，給他們有讀書的機會，我都是鼓勵年輕人讀書、讀書，你才有希望。”

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