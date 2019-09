灣區非牟利組織訪緬甸遇武力衝突 當事人分享驚險經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一個非牟利組織上個月到緬甸做英語營及教師培訓活動,不料遇到當地販毒組織的盟軍與政府軍發生武力衝突,被困數日,之後在當地政府及美國等駐外使領館的協助下,一行28人最終安全離開,本台記者採訪了組織這次短宣活動的負責人周芷芸,讓她跟大家分享這趟有驚無險的旅程。

灣區中半島傳仁基金會(Go and Love Foundation)創辦人兼主席周芷芸說,基金會自2003年創辦以來,經常做關於教育、醫療、社區發展等工作,去年她去緬甸時,發現當地有40、50萬人吸毒,很多12、13歲的小孩沒有機會讀書,轉而結婚生子,因此她覺得當地很需要教育。

於是今年,已經73歲的她帶著分別來自美國、香港台灣及中國大陸一行共28人,到緬甸貴概市(Kutkai)做為期兩週的英語營及教師培訓活動。

周芷芸說:”怎麼樣提高當地老師的教學質量,還有一些老師在很大的壓力底下,所以怎麼樣處理他們心裡上的綑綁或者說壓力,怎麼緩解壓力等等。”

不過就在結營之前的8月15號,政府發手機信息,通知他們所住旅店的老闆,表示當地販毒組織的盟軍與政府軍交火,讓遊客趕快撤離,但老闆偏偏忙到沒看手機,讓他們錯過了撤離時間,不得不繼續滯留在旅店。

周芷芸說:”但是在這一個禮拜,也是第三個禮拜,我們在他那個旅店住得很舒服,也不感覺到甚麼恐懼,但是慢慢一天、兩天不能走的時候,就開始整個隊有一點緊張了。”

周芷芸憶述說,當地警察局、移民局局長及僑領都有來探望他們,並強調外面會有生命危險,沒有他們的通知,絕對不能擅自離開。

周芷芸說:”我們被提醒說,最好不要出去,所以緬甸政府也派了一些核槍的軍人,還有一些便衣的警察,在四圍保護我們。”

團員們也同時與各自的駐外使領館聯絡,緬甸政府則與美國領事館一同商議解救辦法,到了被困的第5天,緬甸軍的軍長說,明天可以離開了。

周芷芸說:”晚上我12點多還沒睡,我就聽到那個窗戶震動,第二天早上就通知我們,快、快,那真的像電影裡邊一樣,我敲旅館的每一個房門,請大家拿箱子出來走。”

在政府軍炮聲的掩護下,團員們上了接載他們的車,去到一個軍營,之後又分別上了兩架直升機,送他們去附近較大的城市Lashio,然後再乘專機飛到仰光,在機場,28名團員還得到緬甸政府官員的熱情歡迎。

信奉基督教的周芷芸認為,這次能安全撤離戰火之地,全是上帝的保守,所以她自己並不怕。

周芷芸說:”但是我又一個壓力就是,我的隊員另外27位,我有壓力,而且在任何情況下,我要做不同的決定,看到底是陸路走呢?還是飛呢?這個直升機安不安全呢?說老實話,美國領事館的一位官員說,不是每一次解救行動都成功的。”

周芷芸表示,這最後一星期歷險記,團員們都覺得比頭兩個星期學到的還要多,他們以後還會再去那裡,幫助有需要的人。

周芷芸說:”我們感覺到危險的地方的人,也需要愛啊,也需要關心,我們給他們一些好的引導,給他們有讀書的機會,我都是鼓勵年輕人讀書、讀書,你才有希望。”

