加州亞太裔要晉升更高層仍然碰壁 困難重重（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

現時加州越來越多亞太裔投身各行各業，不過在晉升更高層時仍然碰壁，困難重重，多名州參眾議員舉行了聆訊會，邀請了幾個行業的亞太裔，分享他們在各自職場上面對著甚麼挑戰。

代表影視界、在去年全亞裔班底的熱門電影《Crazy Rich Asian》的華裔編劇及製作人Adele Lim，分享自己在選角時面對挑戰。

她表示，指定亞裔演員去演主角或非刻板形象的角色時，經常遇上阻力。

Lim說：”他們會說要找樣子好、有魅力、有才華、對性有自信的亞裔男演員並不存在，幸好跟我工作的是另一名亞裔編劇，他非常在意這件事，於是我們落力選角，拒絕放棄，直至找到合適人選，最後成功，該名亞裔演非常出色，該劇集都很成功，他演活了該角色，日後亦繼續演戲，在其他電視劇出鏡。”

她認為，電影電視業界需要更多亞裔編劇和演員，講屬於亞裔的故事。

科技業界的NexRep公司華裔行政總裁Teddy Liaw表示，以前曾替一間公司聘請人才時，竟然因為聘請很多亞裔員工而遭到人事部批評。

Liaw說：”他們沒理會我在Phoenix分部聘請的員工都是白人，百份百白人，但當我在加州分部就因為聘請太多亞裔員工而被警告。”

玉山科技協會認為，要更多亞裔晉升管理層，政府和業界等外界機會，以及亞裔文化本身內在因素同樣重要。

玉山科技協會曲鎮宇說：”這不是語言問題，不是能力問題，很多是文化問題，例如說我們以為美德是謙虛，但在美國工作環境中，太謙虛反而把自己埋沒，外在因素要改，自己也要改，這樣才達到目的。”

另外，今次聆訊會都有請來法律界、傳媒界、醫學界等的亞太裔代表分享，表示面對著同樣問題，主辦的州參議員Richard Pan希望藉由討論，可以為亞裔尋求突破晉升高層的機會。

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