加州亞太裔要晉升更高層仍然碰壁 困難重重（視頻）

現時加州越來越多亞太裔投身各行各業,不過在晉升更高層時仍然碰壁,困難重重,多名州參眾議員舉行了聆訊會,邀請了幾個行業的亞太裔,分享他們在各自職場上面對著甚麼挑戰。

代表影視界、在去年全亞裔班底的熱門電影《Crazy Rich Asian》的華裔編劇及製作人Adele Lim,分享自己在選角時面對挑戰。

她表示,指定亞裔演員去演主角或非刻板形象的角色時,經常遇上阻力。

Lim說:”他們會說要找樣子好、有魅力、有才華、對性有自信的亞裔男演員並不存在,幸好跟我工作的是另一名亞裔編劇,他非常在意這件事,於是我們落力選角,拒絕放棄,直至找到合適人選,最後成功,該名亞裔演非常出色,該劇集都很成功,他演活了該角色,日後亦繼續演戲,在其他電視劇出鏡。”

她認為,電影電視業界需要更多亞裔編劇和演員,講屬於亞裔的故事。

科技業界的NexRep公司華裔行政總裁Teddy Liaw表示,以前曾替一間公司聘請人才時,竟然因為聘請很多亞裔員工而遭到人事部批評。

Liaw說:”他們沒理會我在Phoenix分部聘請的員工都是白人,百份百白人,但當我在加州分部就因為聘請太多亞裔員工而被警告。”

玉山科技協會認為,要更多亞裔晉升管理層,政府和業界等外界機會,以及亞裔文化本身內在因素同樣重要。

玉山科技協會曲鎮宇說:”這不是語言問題,不是能力問題,很多是文化問題,例如說我們以為美德是謙虛,但在美國工作環境中,太謙虛反而把自己埋沒,外在因素要改,自己也要改,這樣才達到目的。”

另外,今次聆訊會都有請來法律界、傳媒界、醫學界等的亞太裔代表分享,表示面對著同樣問題,主辦的州參議員Richard Pan希望藉由討論,可以為亞裔尋求突破晉升高層的機會。

