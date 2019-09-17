徐善曾新書”志在摩登”談祖父徐志摩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國當代著名詩人徐志摩的嫡孫徐善曾在退休後，潛心研究祖父的一生，並出版了關於徐志摩的傳記”志在摩登”，而從未見過祖父的徐善曾，是怎樣了解祖父的人和事呢？

1946年在上海出生的徐善曾，從沒有見過祖父徐志摩，1931年11月，徐志摩乘坐的飛機在濟南發生空難，奪去了這位才子的年輕生命。

徐善曾說：”當我長大後，我想了解他更多，而僅有的方式就是去圖書館、問我父母，我父親當然知道他，但他當時也只是個小男孩，所以他的記憶也是有限的。”

徐善曾的父親徐積鍇，是徐志摩跟元配夫人張幼儀所生的長子，徐志摩去世時，徐積鍇只有13歲，並於1940年代末移居美國紐約，徐善曾也於1952年來美，與父母團聚。

他回憶說， 每天在家吃飯，都看到飯廳裡擺著祖父的照片。

徐善曾說：”有一位年輕男子，穿著白色絲質長袍戴眼鏡，我看到的人物就是我祖父，非常棒可是我又不了解他，因此每天看到他的形象，會迫使我說，我知道很多關於我父母及祖母的事情，但我部知道這個神祕男子。”

徐善曾退休後花了4年時間，走訪徐志摩當年去過的很多國家，包括英、法、德等歐洲國家、日本及中國多個地方，然後拼湊出祖父的故事，並寫成書”志在摩登”（Chasing the Modern）。

他說他筆下的徐志摩，可能與其他人發掘的不同，也是別人無法得到的，就是他父母及祖母提供的關於徐志摩的信息。

在書中，徐善曾也描述了祖母張幼儀，雖然她是中國第一樁西式離婚案的主角，但也因此而成為自力更生的女強人。

徐善曾說：”我覺得我的祖母是第一位家中女性拒絕紥腳的女子，她覺得不需要這樣，另外就是她那一代女性，她是第一個要求受教育的，在當時受教的家庭，普遍都是男子受教而非女子。”

徐志摩不喜歡與張幼儀的包辦婚姻，之後還追求過林徽茵，以及第二位妻子陸小曼，徐善曾又是怎樣看待祖父的另外兩段羅曼史呢？

徐善曾說：”我覺得徐志摩獨特之處，就是他願意說是時候改變了，我們年輕夫妻要自己走到一起，而不是被人包辦婚姻，如果我批判性的看我祖父，我認為他對我祖母做了一些不幸的選擇，接受了包辦婚姻但不是他想要的，我覺得他可以處理得更好。”

徐善曾說，目前家族人沒有人從事詩文創作，但是他的女兒徐文慈希望能將徐志摩和張幼儀一生拍成電影。

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