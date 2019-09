【KTSF 劉瑩報導】

職籃金州勇士新賽季比賽門票週二起開賣,球隊提醒球迷慎防假票。

在喬遷新場館之後,職籃金州勇士新一個常規賽季預售門票在週二早上開賣,而週三則向所有公眾開放。

本賽季將在舊金山新場館Chase Center展開,球隊提醒球迷,慎防買到假的門票,去年就有上千名球迷因從第三方經購買到假門票,而不能進入球場觀賽。

球隊建議球迷在Warriors.com唯一認證網站購買門票。

