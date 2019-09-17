特朗普週二訪灣區出席籌款活動 示威者準備就緒

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特朗普總統週二來到灣區，將出席在中半島Palo Alto市舉行的2020年選舉籌款午餐活動，這也是他首次以總統身份訪問灣區，雖然確切活動地址未有公布，但反特朗普示威者計畫舉起一個大型的”baby Trump”氣球抗議。

特朗普週二在灣區進行選舉籌款午餐活動，活動確切位置並未公布，活動門票為每人1,000美元，至每對夫婦10萬美元，而因為安全考量，官方始終不公布特朗普行程。

消息指特朗普出席完午餐籌款會後，會去南加州洛杉磯出席另一場籌款活動。

有消息指，特朗普在灣區期間，聯邦房屋及城市發展部（HUD）部長Ben Carson將到訪舊金山，了解市內的無家可歸者問題，並支持一個新計劃，聯邦政府會為願意投資幫助露宿者的人提供稅務優惠。

消息指，特朗普及Carson之後會在洛杉磯會合。

一班反對特朗普的示威者，則計劃週二上午10點15分，將在南灣Los Altos靠近San Antonio路夾Foothill Expressway，施放大型baby Trump氣球，活動到下午4點。

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