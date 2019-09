華裔富家女涉殺前男友案 案中污點證人被取消作證資格

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Hillsborough富家女Tiffany Li,被控謀殺前男友的審訊出現戲劇性變化,案中重要的污點證人,由於違反認罪協議的規定,而被取消作證的資格,開庭陳詞因此一再延遲。

Li與男友Kaveh Bayat被控2016年4月28日,謀殺Li的前男友Keith Green,San Mateo縣地檢處提供的資料顯示,Li與Green爭奪兩個孩子的撫養權,Li害怕失去撫養權,而與男被告Bayat涉嫌合謀殺死Green,並且安排另一名被告Olivier Adella棄置屍體,受害人的屍體後來在Sonoma縣一條道路旁邊被發現。

Adella原本與控方達成認罪協議,轉為控方證人,不過地檢處表示,由於Adella違反協議,使用社交媒體與他人接觸,並且聯繫一名辯方的證人,因此決定取消他作為控方證人的資格。

審理這宗命案的法官決定將開庭陳詞再延後至下週一,由於案件出現重大變化,地檢官表示,控方失去唯一直接目睹案情的證人,許多原本由Adella提出的證據,可能變為旁證,法官本週四會開庭,在審前決定接納什麼作為呈堂證據。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。