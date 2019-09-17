San Mateo及舊金山縣將採用全新投票系統（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣跟舊金山縣在今年11月5日選舉都將採用全新的投票系統。

這套名為Dominion Voting Systems，為標紀選票提供更簡易方法，在新機器上，選民以觸摸的方式選擇候選人或是提案，選完後按”打印”，連接到機器上的打印機，會將選票打印在整張紙上，然後投入投票箱。

針對2016年總統大選，有傳出俄羅斯黑客入侵多州的投票系統竄改票數，官員強調，這套系統最大的特點就是它的安全性及透明度。

San Mateo縣首席選舉官員Jim Irizarry說：”這是全國最安全可靠的投票系統之一，符合聯邦與州的標準，最重要的是，還是紙張選票，因為紙張選票最牢靠又可審核，另外本系統不連接互聯網，是封閉式的系統。”

這套機器有個好處，比方說如果你在Redwood City上班，來不及回到Daily City投票，這套系統就可以顯示出你選區的選票。”

Irizarry說：”可在任何一個投票中心列印出你確切的選票模式，方便你投票，相對於傳統的投票站，要你到確切的地點投票，但在我們新的選舉模式下，你可到該縣的任何投票中心投票。”

此外，該系統將會有三種語言供選民選擇，英文、西班牙及中文，目前中文還沒有放上去。

San Mateo縣跟Napa縣是灣區兩個全部採用郵寄選票的縣，根據統計，San Mateo縣有80%以上的選民採用郵寄投票，大約只有12%的選民會到投票中心投票。

官員表示，儘管選票在選舉日的前29天寄出，但是大部分的選民還是習慣在選前前3天才寄回選票，或是當天到投票中心投票。

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