紐森頒行政命令要求政府部門遏止青少年吸電子煙（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森週一頒布行政命令，要求州府部門想辦法對付青少年吸食電子煙的問題，但紐森表示身為州長，並不能單憑自己的行政權力去禁止售賣電子煙。

紐森頒布的行政命令從幾方面著手，他要求徵稅及收費管理局提出政策，取締市面上違法和偽造的電子煙產品，並且對電子煙裡面的尼古丁成分額外徵稅。

另外，紐森下令州公共衛生部撥出最少2,000萬元投入宣傳教育運動，包括在電子和社交媒體推廣有關吸食電子煙禍害的訊息。

紐森說：”讓我們從細微處著手，你不能將泡泡糖口味、芒果口味加入產品裡，除非你嘗試吸引一群你正在失去的顧客，就是年輕人。”

聯邦疾病防控中心（CDC）最近證實，全國最少有6人死於同電子煙有關的肺病，另外也有400多人染上肺病，紐森要求州公共衛生部制定計劃，在零售店和廣告加入電子煙有害健康的警告字眼。

紐森又簽署由州參議員Jerry Hill提出的法案，加強核實透過網上以及郵寄購買電子煙人士的年齡，紐森坦言身為州長，並沒有足夠權力在全州推行電子煙禁令。

紐森說：”州長在法理上無權禁售那些產品，我們需要立法機構的支持。”

紐森表示，明年的立法年度將會與州議員合作，推出強有力的煙草改革法例。

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