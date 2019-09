加拿大華裔婦涉付40萬賄款 助兒子升讀洛杉磯加大

【KTSF】

美國早前揭發的大學收生賄賂案,再有人被聯邦檢控當局起訴,涉案者是一名來自加拿大的華裔婦人,她被控向升學顧問支付40萬元款項,假稱兒子是足球精英,協助他升讀洛杉磯加大,她是這宗貪污案中第52名被起訴的人。

涉案婦人現年48歲,名叫Xiaoning Sui,來自加拿大卑詩省Surrey市,她被控一項串謀欺詐罪。

當局透露她於週一晚在西班牙被捕,當局正尋求引渡她到美國出席聆訊。

這宗大學收生賄賂案是於3月被揭發,多月來已有數十名家長及升學顧問被起訴,其中一名家長Jeffrey Bizzack被控支付25萬元,訛稱兒子是精英運動員,協助兒子升讀南加州大學,Bizzack於6月承認控罪,而Sui是6月以來,首位被起訴的家長。

檢控官指,Sui向收生顧問William “Rick” Singer經營的虛假慈善基金支付40萬元款項,以換取兒子以足球精英的名義入讀洛杉磯加大。

Sui被控向Singer提供兒子打網球的照片和紀錄。

Singer接著與南加州大學前助理足球教練Laura Janke合作,為Sui的兒子編造紀錄,訛稱他在加拿大是兩間足球會的傑出球員,Singer與Janke已承認控罪。

Sui的兒子於2018年11月獲洛杉磯加大取錄為校隊足球員,並獲發25%學費的獎學金,暫時未知Sui的兒子是否仍在洛杉磯加大就讀,校方發言人尚未發表評論。

檢控官沒有交待為何Sui沒有與其他涉案人士於3月一同被起訴。

這宗大學收生賄賂案牽連甚廣,有數十名身家豐厚的家長被控支付賄款,竄改子女的SAT和ACT的成績,讓他們以精英運動員的名義升讀美國多間名校,包括耶魯大學、史丹福大學和Georgetown大學等。

早前被起訴的52人中,有23人已承認控罪,包括美劇”Desperate Housewives”女演員Felicity Huffman,她被控支付15.000元賄款竄改女兒的SAT成績,她被判處入獄14天,要履行250小時社會服務令,及罰款3萬元。

另外28名被告則否認控罪,包括美劇”Full House”演員Lori Loughlin及她的時裝設計師丈夫Mossimo Giannulli,二人被指支付賄款,協助兩名女兒以精英運動員的身分升讀南加州大學。

