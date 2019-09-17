東灣一公園有天然氣管外露 民眾憂安全

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東灣Lafayette有民眾在當地的Briones地區公園，發現一段約40英呎長的天然氣管道外露。

發現這個外露的太平洋煤電公司（PG&E）天然氣管道的民眾擔心，公園裡的樹木會對老舊的輸氣管道產生危險，因此已經向Lafayette的燃氣安全部門發出警告。

Contra Costa縣消防部門也擔心，這些外露的管道會引發火災，因此他們也通知了PG&E。

PG&E已經將管道標記，表示已經知悉情況，並發聲明指該段燃氣管道目前和未來都是安全的，他們會持續對其進行監測和維護。

本地五號台報導，在該段外露的燃氣管道上，有一大塊的腐蝕保護層脫落，將裡面的金屬管道完全外露，有民眾希望將輸氣管道上方的樹木清除，以防萬一。

PG&E表示，他們正在測量管道、進行承重分析，和其他地質的觀測，而消防當局就在該區進行調查，檢查是否會有其他外露的燃氣管道。

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