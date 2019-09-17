聯邦最高法院大法官Kavanaugh再面臨性醜聞指控

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根據CNN的消息來源透露，聯邦最高法院大法官Brett Kavanaugh在未獲得參議院確認他的提名之前幾天，一名民主黨籍參議員曾催促FBI去接觸一名涉案子證人，這名證人掌握了Kavanaugh當年在耶魯大學期間行為不檢的關鍵資料，部份民主黨總統參選人現在要求重啟調查，並彈劾Kavanaugh。

紐約時報在週末報導，該報曾經約見多名人士，她們可以證實Kavanaugh在耶魯大學的同學Deborah Ramirez，指控Kavanaugh當年在一個宿舍派對中向她露體。

報導也引述另外一名從未公開指控Kavanaugh的耶魯同學，Max Stier聲稱，他曾經目擊Kavanaugh做出類似的不檢行為。

CNN並沒有詳細證實這些指控，報導又說，涉事的女受害人拒絕受訪，她的朋友表示，因為這名受害人不記得當時發生的事。

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