Kaiser醫院逾8萬員工計劃10月中罷工（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

Kaiser醫院有超過8萬名員工計劃在10月14日舉行全國罷工，預計將是自1997年以來全美最大型的罷工行動。

代表Kaiser員工的工會表示，全美範圍的罷工行動將持續7天，目的是為爭取公平的勞工權益，及保障病人得到應有的照護。

Kaiser員工合約已於2018年9月30日到期，去年12月勞資談判失敗後，資方至今沒有做出任何改變。

工會稱，Kaiser醫院作為非牟利機構，過去兩年至少省了超過23億元的稅款，但醫院在營利的同時，沒有將錢用於改善員工薪資福利及病人安全，而是向高層主管答大幅加薪，並提高病人的醫療費等。

參與罷工的Kaiser員工來自全美6個州，包括西岸的加州、華盛頓及俄勒岡州，中部的科羅拉多州，以及東岸的馬里蘭、及維珍尼亞州和首都華盛頓，而加州將有超過24,000員工參與罷工行動。

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