林鄭宣布下週辦首場社區對話 市民可自由報名參加（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥下星期首次落區進行社區對話，市民可以自由報名參加，每場100至200人，她說已做好心理準備有人會「動員」。

說了一個月的對話平台下星期成事，形式分三種，第一種在各區舉辦，市民報名參加，據了解首場對話預最少長兩小時，不會選在新界，會在市區舉行，選址有考慮保安、交通等因素，會有4至5名司局長出席；第二種對話是類似港台與港大民研合辦的「眾言堂」，隨機抽不同年齡、階層的人參加，詳情安排中；第三種是邀請不同界別的人「深度對話」，大約每場20人，三種對話會同步進行，議題不限，盡量開放予傳媒採訪。

她強調開始對話不等於不用嚴正執法，目前首要仍是遏止暴力。但警方處理不同政見人士在街頭暴力衝突時，往往被質疑選擇性執法，林鄭月娥指警察要處理兩批非常躁動的人，並不容易。

有內地媒體問到，上周末有黑衣蒙面人被人扯下面罩，有消息指他是公務員。林鄭月娥表示據她所知，過去3個月有公務員在示威活動被捕，她說一定不容許公務員違法。

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